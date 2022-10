Op bezoek bij It all starts with a postcard in de Twijnstraat in Utrecht

Inmiddels hebben Peter en de Britse Frances zo’n zes jaar hun winkel in de Twijnstraat. Een zaak waarvan de etalage de aandacht van menig voorbijganger trekt. Regelmatig blijven er mensen staan of vertragen hun pas om even naar binnen te gluren bij It all starts with a postcard. Binnen zien ze onder meer allerlei (ansicht)kaarten, posters, kalenders en notitieboekjes. Ongeveer de helft daarvan komt uit hun eigen uitgeverij en drukkerij in Lombok.

In 2014 openden Peter en Frances een kleinere winkel in een ander pand aan de overkant van de straat. Het idee daarvan was dat het meer een showroom zou zijn die ook niet de hele week open was. Die beviel zo goed dat er na een paar jaar een echte winkel volgde. “Als uitgeverij verkoop je vooral op beurzen en aan winkels, maar heb je heel weinig contact met je uiteindelijke klanten”, zegt Peter. “Het leek ons leuk om te zien hoe mensen reageren op wat we maken. En dat is ons goed bevallen.”

“De reacties waren super”, vervolgt hij. “Mensen waren ontzettend enthousiast en elk jaar ging het beter. Veel mensen kwamen terug. Zulke reacties had ik niet verwacht. Er wordt al jaren gezegd dat kaarten en kalenders uitstervende producten waren, maar juist ook veel jonge mensen waren enthousiast. Iets op papier heeft toch een bepaalde waarde, anders dan een e-mail of bericht via WhatsApp.”

Tekst loopt door onder de foto

70.000 beelden

Wat ruim veertig jaar geleden begon als uitgeverij van onder meer kalenders, veranderde een jaar of tien geleden langzaam in een drukkerij. Op de Abel Tasmanstraat in Lombok staan nu zes verschillende soorten persen en printers. In hetzelfde pand werd in 1919 de Utrechtse Luxe Brood- en Banketbakkerij (Lubro) opgericht. “We kunnen kaarten en kalenders bedrukken, maar ook hout of grote dingen als posters.”

Ongeveer de helft van de spullen in de winkel op de Twijnstraat komt uit eigen productie. Daarnaast maken ze met hun drukkerij ook kaarten voor bijvoorbeeld musea. Af en toe staat Peter zelf in de winkel of helpt hij met de productie. Frances wordt er heel blij van om zich vooral met de winkel bezig te houden. “De winkel is echt haar baby”, omschrijft Peter. Hij vindt het speuren naar nieuwe beelden het leukste. In de loop van de jaren verzamelden ze zo’n 70.000 verschillende beelden in hun eigen archief, onderverdeeld in collecties. Van afbeeldingen van kunstwerken van oude meesters als Vermeer, tot oude posters, tijdschriften en ontwerpen die ze zelf hebben laten maken samen met fotografen, illustratoren en andere artistiekelingen.

Die beelden drukker ze vervolgens op kaarten, maar bijvoorbeeld ook op onderzetters. Die zijn erg populair, merken ze. “Bij ons draait alles om beeld”, zegt Peter. Hij gaat regelmatig op speurtocht om nieuwe beelden te vinden. “Er is enorm veel mooi beeld in de wereld, alleen je moet het weten te vinden en mogen gebruiken. Soms maak je daarvoor een deal met een museum of met een verzamelaar. We hebben veel oude boeken gekocht, zoals botanische boeken uit de negentiende eeuw. Toen had je nog geen fotografie en werd alles dus heel nauwkeurig en mooi nagetekend. Dat zorgde voor hele mooie afbeeldingen van planten.”

Tekst loopt door onder de foto

Een boek vol met algen

Eén van zijn laatste vondsten is een boek van de Engelse botanicus en fotografe Anna Atkins (1799-1871) vol met cyanotypen van algen. “Er zijn vroeger veel studies gedaan naar algen. Die foto’s daarvan zijn grafisch zo waanzinnig mooi. Daar kan je uren naar kijken. Al die algensoorten zijn ooit gedocumenteerd. Daar zijn hele boeken van met hele mooie beelden. Met de hand ingekleurd of foto’s gemaakt door cyanotypie gebruiken.”

Cyanotypie is een fotografisch proces. Na de ontwikkeling ontstaat er daarbij een cyaan-blauwe afdruk. “Dat was nog voor de fotografie”, legt Peter uit. “Je legde dan bijvoorbeeld een alg op een soort fotopapier in de zon. Dan kreeg je een blauwe foto met daarop de alg. Het waren wetenschappelijke studies waar onderzoekers hun hele carrières mee bezig waren. Dat is een mooi verhaal in combinatie met het mooie beeld. Zo krijg je vanzelf een interessante collectie. Die verhalen zou ik graag nog op papier zetten.”

Tekst loopt door onder de foto

Foto’s uit de jaren 20

Achterin in de winkel staat een grote, oude grijze industriële ladekast. In al die kleine lades zitten alle 10.000 verschillende kaarten die ze hebben. “Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben er wel een kaart van.” Bij die kast brengen mensen regelmatig heel wat tijd door. Zorgvuldig bekijken ze de kaarten in de lades. Eén voor één worden de keurig op thema gesorteerde kaarten bekeken en omgeslagen. Op de bank die voor de kast staat, kunnen de vondsten vervolgens rustig worden bestudeerd.

Zelf houdt Peter erg van oude wetenschappelijke illustraties. Vroeger studeerde hij scheikunde, maar is daar nooit wat mee gaan doen. Hij vindt iedere kaart “een klein kunstwerk” en vindt het mooi om te zien dat de mensen blij worden van de beelden in hun winkel. “Het zijn afbeeldingen die ze niet elke dag zien”, zegt hij. “Sommige zijn hartstikke humoristisch, mooi of geven goed een bepaald tijdsbeeld weer. We hebben veel foto’s uit de jaren 20, 30, 40 en 50. Dat laten zien hoe de samenleving toen in elkaar zat. Daar kan je hele boeken over schrijven.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.