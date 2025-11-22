Op bezoek bij Keck & Lisa: ‘Ik geloof er nog in’

Dikke pech voor de eigenaar van cadeauwinkel Keck & Lisa: financiële problemen door corona en een vervelende breuk met haar voormalige compagnon én een inbraak. Esther Sant doet haar stinkende best om haar winkel te redden. Over een paar maanden moet ze de knoop doorhakken: kan ze doorgaan of niet?

Keck & Lisa bestaat sinds 1997. De cadeauwinkel verkoopt spullen voor in huis, in de tuin, nijntje-producten en allerlei ‘kekke cadeautjes’. Van deurmatten en kapstokken tot speelgoed, servies, spelletjes en andere hebbedingen. Een pizzasnijder in de vorm van een teckel? Die is er. Een Domtoren-bakblik? Staat er ook. Een opblaasbare flamingo als pot? Say no more. Voor het raam hangen nu ook allerlei nijntje-kerstballen, die voorbijgangers regelmatig staan te bewonderen.

Hoewel de feestdagen voor de deur staan, zijn de planken bij Keck & Lisa een stuk leger dan normaal. Ook is een deel van de winkel afgesloten voor klanten. Esther heeft simpelweg het geld niet om haar zaak vol te zetten. Dat komt onder andere door hoge coronaschulden, maar dat is niet alles.

“Ook is mijn compagnon op een vervelende manier vertrokken”, vertelt Esther. Ze staat achter de toonbank. “Ik heb al drie rechtszaken gewonnen, maar hij komt niet in beweging. Het is inmiddels drie jaar later en ik ben er nog mee bezig. Mijn geld gaat nu helaas op aan verkeerde zaken als juridische kosten.”

Eind oktober werd er ook nog eens ingebroken. Gelukkig nam de dader niets mee, maar hij heeft onder meer een raam en een kast beschadigd. Om Esther te helpen, startte haar beste vriendin een crowdfunding. Ook haar medewerkers zitten niet stil.

‘De beste baas’

Een van haar medewerkers omschrijft Esther als “de beste baas die je je maar wensen kan”. Ook zij zou het “zo zonde vinden als de zoveelste unieke Utrechtse winkel de deuren moet sluiten”. Het team doet dan ook zijn best om te helpen waar mogelijk. Ze zijn inderdaad een grote steun, zegt Esther. “Iedereen helpt waar hij of zij kan.”

Esther vindt het hartverwarmend. Een geslaagde crowdfunding zou betekenen dat ze haar winkel weer kan vullen, meer omzet kan maken en zo aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. “Dan gaat alles weer lopen. Het zou een nieuwe start zijn.”

Van stagiair tot eigenaar

Tot begin 2024 zat op de Oudegracht, waar nu platenzaak Variaworld zit, ook een tweede vestiging: Keck & Lisa Wonen. Die vestiging sloot vorig jaar na bijna 20 jaar de deuren. Het was een woonwinkel met onder meer meubilair, behang, gordijnen en lampen. Esther zei toen alle aandacht te willen richten op de vestiging in de Zadelstraat.

Ze was zestien toen ze als stagiair bij de voormalige eigenaar van Keck & Lisa begon. Ze volgde een opleiding, bleef er werken, werd manager en uiteindelijk dus de nieuwe eigenaar. “Ik ging steeds een stapje hoger. Het is altijd al mijn droom geweest om een eigen cadeauwinkel te hebben. Ik leef mijn droom.”

“Het is een vrolijke winkel”, gaat ze verder. “Ik maak mensen blij.” Esther vindt het een van de mooiste panden én plekken in Utrecht. “In deze straat zitten veel kleine ondernemers. We kennen en helpen elkaar. Het is hartstikke gezellig.”

Of Keck & Lisa blijft, hangt van de komende maanden af. “In het eerste kwartaal van volgend jaar moet ik een besluit nemen. Ik zou het ontzettend zonde vinden als het zo zou eindigen. Ik wil heel graag blijven. Keck & Lisa is een begrip in Utrecht en ik geloof er nog in.”

De crowdfunding is hier te vinden.