Op bezoek bij kledingwinkel Benjamins: ‘Het is hier niet alleen een rek met oude kleren’

Ken je het verhaal van Benjamin Button? Een verhaal over iemand die geboren wordt als oude man en steeds jonger wordt. Dat is ook ongeveer het idee achter de winkel van Jyoti Daalmans: oude dingen worden weer jong, als nieuw en ‘fashionable’. Samen met de non-profit textielinzamelaar Sympany opende hij Benjamins op de Steenweg. Een plek waar Jyoti vooral gedragen kleding verkoopt, maar wel alleen items die hij mooi vindt en zelf heeft uitgezocht.

Het begon afgelopen zomer met een pop-up in een ander pand op de Steenweg, maar vanaf november opende Benjamins definitief een paar deuren verderop. Het grootste deel van de kleding koopt hij in bij Sympany. Met miljoenen kilo’s kleding per jaar is dat een van de grootste textielinzamelaars van Nederland. Het bedrijf, met vier sorteercentra waaronder één in Utrecht, werkt aan een circulaire textielketen.

“Alle kleding die we binnenkrijgen, geven we een nieuwe bestemming”, legt Sanne de Lorme van Sympany uit. Het wordt verkocht, in Nederland maar vooral in Oost-Europese landen. En wat niet meer herdraagbaar is, wordt samen met partners gerecycled. “Kleding opnieuw dragen is nog steeds de meest duurzame optie. Bij ons staat dat altijd bovenaan. Dus als iemand naar ons toe komt met een goed uitgewerkt plan om tweedehandskleding in Nederland te verkopen, werken we daar graag aan mee. Dat heeft voor ons veel waarde.”

De items die Jyoti in zijn winkel verkoopt, zijn volgens haar ‘de kers op de taart’ van de ingezamelde kleding. “Om die pareltjes eruit te halen, moet een specifieke sortering worden gedaan.” Dat doen de sorteerders van Sympany, maar Jyoti gaat vervolgens zelf langs om hier de items voor Benjamins uit te zoeken.

Woodstock 1989

“De rode draad is dat ik uiteindelijk al het sorteren zelf doe”, zegt Jyoti. “Ik heb alles minstens één keer in mijn handen gehad.” Veel van de kleding komt bij Sympany vandaan, maar soms ook uit Jyoti’s eigen kledingverzameling of uit zijn netwerk. Van mensen die kleding hebben liggen die ze niet meer dragen, of zelfs nog nooit aan hebben gehad.

“Zo komen er ook wat duurdere spullen binnen die je anders niet zou krijgen”, zegt hij. “Wat ons onderscheidt van bijvoorbeeld winkels als Episode of Vintage Island, is dat het hier niet alleen een rek is waar je oude kleren op knalt en klaar. Hier betaal je misschien wat meer voor een item, en zit er vast wat overlap in het aanbod, maar hier heb ik dat uitzoekwerk al voor je gedaan. Hier hangen mooie items kant en klaar.”

De prijzen variëren van een tientje tot een paar honderd euro, zoals een Woodstock T-shirt uit 1989 uit Jyoti’s eigen collectie. Het duurste item hangt aan de muur: een leren jasje van 3.500 euro met daarop een draak en een slang. Ook uit zijn eigen collectie. “Alles kan hier”, zegt Jyoti.

Sneakers met vleugels

Naast kleding, zijn er ook gerecyclede spullen te vinden bij Benjamins. Achter in de zaak is een atelier waar tassen worden gemaakt van oude wollen dekens, die ook weer uit de sortering van Sympany komen. De hengsels zijn gemaakt van oude autogordels. Het idee is dat uiteindelijk in het atelier ook oude kleding vermaakt of gerepareerd wordt. Verder staan er workshops met ditzelfde thema op het lijstje.

Jyoti’s liefde voor mode begon ooit in Barcelona met een paar sneakers met vleugels. Hij kon ze alleen maar tweeënhalve maat te groot krijgen, maar kocht ze toch. Daardoor piepten ze als hij ermee liep, maar dat nam hij voor lief. Hetzelfde paar schoenen gebruikte hij voor zijn toelatingspitch bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). En dat heeft gewerkt.

Al voordat hij überhaupt aan die opleiding begon, wist hij al dat hij ooit een eigen winkel wilde. “Vroeger zei ik altijd: ‘Ik wil een winkel met mooie spullen erin’. Ik hou erg van kleding, dus dat zijn voor mij mooie spullen. We hebben hier van alles wat: duurdere en minder dure kleding, nieuw, maar ook heel oud.” In de winkel staan vindt hij het leukst. “Ik hou ervan om met mensen te lullen en ik weet veel van de producten. Ik ontmoet elke dag leuke mensen, we krijgen veel leuke reacties en mensen komen vaak weer terug. En het is fijn om je eigen baas te zijn natuurlijk.”

Vooroordeel wegnemen

Dankzij subsidie van de gemeente, als onderdeel van het project Morgen Mooier Maken, zit Benjamins nu op de huidige locatie. Dat project wil de leegstand in de binnenstad aanpakken. Hiervoor stond ook het pand op de Steenweg jarenlang leeg, zegt Jyoti. “Ik mag het geld niet alleen gebruiken voor de huur”, legt hij uit. “Een deel wel, maar de rest is bedoeld voor sustainable business. Je krijgt niet zomaar een zak geld. Er staat wel wat tegenover. Je moet er wat voor terugdoen, dat kunnen we bewijzen en laten zien.”

“We willen het vooroordeel over tweedehandskleding wegnemen”, zegt Wouter Reedijk. Vanuit Sympany is hij ook betrokken bij Benjamins. Regelmatig helpt hij Jyoti, zoals met het uitzoeken van de kleding. Ook volgens Sanne heeft tweedehandskleding nog met een stigma te maken. “Voor heel veel mensen is tweedehandskleding nog helemaal geen normale, logische optie. En dus kunnen we de hoeveelheden kleding die wij inzamelen nooit allemaal in Nederland afzetten. Daar is gewoon geen vraag naar.”

“Het moet in principe niet uitmaken of iets tweedehands is of nieuw, maar bij veel mensen is dat nog wel zo”, zegt Wouter. “Bij Benjamins gaat het erom dat wij het mooi vinden.” Jyoti: “Het is heel leuk om te zien als iemand tot over z’n oren verliefd is op een item. Mensen komen regelmatig ergens voor terug. Dan wil iemand het echt hebben en is blij met de aankoop. Dat is leuk. Daar doe ik het voor.”