Op bezoek bij pizzeria O’Panuozzo in de Mariastraat: ‘Er was nog geen goede pizza in Utrecht’

Wie wel eens door de Mariastraat loopt, moet de drukte bij het Italiaanse restaurant O’Panuozzo ook wel eens zijn opgevallen. Vaak staat er een rij en zijn zowel binnen als buiten alle houten tafeltjes gevuld. Reserveren kan niet en dus moet je gewoon op je beurt wachten. En voor een Napolitaanse pizza of broodje, een o’panuozzo in het Napolitaans, vers uit de oven doen veel mensen dat maar al te graag.

“Dit is een passie van mij. Ik ben hier elke dag”, zegt eigenaar Domenico Meschinelli. “Alleen als ik op vakantie ben, ben ik er niet.” Hij zit aan een van de hoge tafels binnen in zijn restaurant. Het is lunchtijd en alle tafels zijn bezet. Dat betekent in totaal iets minder dan dertig mensen. Er wordt veel Italiaans gesproken. Door Domenico en zijn personeel, van wie de meesten er fulltime werken, maar ook door de gasten. “Ik denk dat 70 procent Italiaans is, zowel van de gasten als het personeel.”

Gemiddeld worden er dagelijks 400 pizza’s gebakken in de oven in de open keuken. “Mensen die langslopen stoppen om te kijken wat de pizzajongens doen. Dat is mooi en belangrijk. De pizzabakkers zijn namelijk het hart van de zaak.” Elke pizza die uit de oven komt, wordt grondig gecheckt. En als die niet naar hun zin is, wordt er een nieuwe gemaakt. De ‘afgekeurde’ pizza’s mag het personeel mee naar huis nemen.

En Domenico’s eigen favoriete pizza? Dat is een pizza margherita, gemaakt met San Marzano tomatensaus, buffelmozzarella, basilicum en extra vergine olijfolie. Die pizza vindt hij het lekkerst om zijn eenvoud. “Simpel, maar heel goed.”

‘Een paradijs’

Acht jaar geleden begon hij het restaurant in de Mariastraat, samen met één pizzabakker. Aan het begin deed Domenico dan ook zelf de afwas en de bediening. Maar het avontuur begon allemaal op de locatie in de Voorstraat samen met zijn broer Elio. “We vonden dat er in Utrecht nog geen goede pizza was.”

Samen openden ze het restaurant op de Voorstraat. Zijn broer is nu de eigenaar van die locatie. Ongeveer een jaar nadat ze samen startten, opende Domenico in de Mariastraat. Het restaurant op de Voorstraat was namelijk te klein om met zijn tweeën te runnen. “In het begin hadden we daar plek voor maar tien mensen”, zegt Domenico.

Tekst loopt door onder de foto

Inmiddels is er zicht op een derde, veel grotere locatie. Aan het einde van het jaar komt er nog een restaurant bij op de Van Sijpesteijnkade. Binnenkort begint de verbouwing. Daar is meer plek en kunnen er dus grotere groepen worden ontvangen. Met negentig plekken binnen en zestig buiten is het daar vele malen groter dan het knusse zaakje in de Mariastraat.

Domenico vindt Utrecht klein en mooi. De Mariastraat noemt hij “een paradijs”. Via de eigenaar van restaurant Het Zuiden, zijn overbuurman, kon hij hier beginnen. “Ik had nooit gedacht zo’n locatie te vinden. Het is echt een mooie straat.”

Mozzarella uit Caserta

Domenico is opgegroeid in de provincie die bekendstaat om de buffelmozzarella: Caserta. Die ligt in het zuiden van Italië, naast Napels. De meeste producten die worden gebruikt in zijn restaurant, bestelt hij dan ook direct daarvandaan. “Veel producten die we gebruiken kan je niet vinden in andere pizzeria’s, zoals de provola di bufala en ricotta di bufala.”

Afgelopen zomer kreeg de pizzeria nog het keurmerk ‘Excellent’ van de prestigieuze 50 Top Pizza. Die Italiaanse organisatie benoemt ieder jaar, zoals de naam al verraadt, de beste pizzeria’s en pizzabakkers van Europa en ter wereld. Ook twee andere Nederlandse pizzeria’s staan op de excellent-lijst. Die zijn te vinden in Amsterdam. In Caserta zijn volgens de organisatie de afgelopen twee jaar de beste pizza’s ter wereld te vinden.

Volgens Domenico heeft zo’n 90 procent van de Italianen een passie voor eten. “In onze cultuur in het zuiden van Italië is dat echt belangrijk. Als je met Zuid-Italiaanse mensen praat, praat je de helft van de tijd over eten.” Hij is zijn restaurant dan ook niet begonnen voor het geld. “Dat doe je vanuit passie en omdat je gelooft in wat je doet.” Het interieur hoeft van hem dan ook niet heel mooi te zijn. “Als mensen zich maar thuis voelen. Dat is wat ik wil. Het moet hier relaxt en makkelijk voelen, net als mijn karakter.”