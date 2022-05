Op bezoek bij Pop-up Gaard in Leidsche Rijn: ‘We wilden het goed lokaal houden’

Op de Wenenpromenade in Leidsche Rijn Centrum zit inmiddels al ruim tweeënhalf jaar een pop-up winkel. De insteek was om er drie maanden te zitten, maar doordat er geen nieuwe huurder was kon Pop-up Gaard blijven. Sinds een paar weken is de winkel verhuisd: naar de overkant van hun oude pand. Een stukje kleiner, maar alsnog flink wat vierkante meters met spullen gemaakt door bijna 130 (startende) Nederlandse, onder meer Utrechtse, en Belgische ontwerpers. Eigenaar Christien van Dokkum is degene die alle kunst en design ‘met een uniek verhaal’ zelf uitzoekt.

“Het is precies wat ik ervan had gehoopt, en meer”, zegt Christien enthousiast. “Ik krijg er energie van. En dat terwijl ik aan het begin zeven dagen per week aan de slag was. Ik voelde me energieker dan bij mijn 40-urige baan daarvoor. Toen wist ik dat ik op het juiste pad zat.” Van haar kantoorbaan werd ze dus niet blij meer. Ze wilde graag een winkel beginnen. Een conceptstore om precies te zijn.

Conceptstores afstruinen deed ze namelijk altijd al. Als ze in het buitenland was, maar ook in haar oude woonplaats Rotterdam. Inmiddels woont ze in Utrecht. Ze was altijd groot fan van Groos. “Helaas zijn ze gestopt”, zegt ze. “Zij waren een echte Rotterdamse conceptstore met producten uit de stad. Waanzinnig leuk. Daar ging je heen als je iets anders wilde kopen dan het reguliere aanbod. Producten van de kleinere en lokale ontwerpers. Dat wilde ik ook. Het leek me iets waar mijn hart sneller van zou gaan kloppen.”

Ze zocht contact met een oud-klasgenoot: grafisch ontwerper Cynthia Boom. Zij had al eerder een pop-up georganiseerd. Daar was Christien van op de hoogte. Benieuwd naar Cynthia’s ervaringen benaderde Christien haar en legde haar idee voor. Rond die tijd werd Cynthia juist benaderd door Leidsche Rijn Centrum; of zij wat wilde doen in het leegstaande pand aan de Wenenpromenade. Binnen een uur, met een kopje koffie erbij, besloten de twee om samen een pop-up te starten. Ze openden de deuren in november 2019. En die zijn dus nog steeds niet dichtgegaan.

Tekst loopt door onder afbeelding

Ontwerpers om de hoek

In Pop-up Gaard zijn spullen te vinden van bijna 130 ontwerpers. Vanaf het begin was er een duidelijke visie. “We wilden het goed lokaal houden en zo kleine ondernemers en ontwerpers een platform bieden. Als je net begint als ontwerper, beginnen ze vaak met kleine beurzen of online. We kunnen de producten die nog niet onder het grote publiek bekend zijn wel hier laten zien.” Ze zochten Utrechtse producenten en merken uit, maar bijvoorbeeld ook Rotterdamse.

Ze vindt het heel leuk dat ze daadwerkelijk weet wie je leveranciers zijn. “Als je een groot inkoopplatform gebruikt, heb je geen idee. Maar hier lopen regelmatig ontwerpers even binnen. Je weet het gezicht erachter en kent het verhaal van het product. Dat kan je dan ook weer meegeven aan klanten.” Een aantal ontwerpers wonen in de buurt, zoals Hinke Weikamp. “Ik ben enorm fan van haar werk.” Ze wijst naar een aantal schilderijen, zwart-witte monoprints, die achter de balie hangen. “Zij woont om de hoek. Dus als een lijst geleverd moet worden, wandelt ze langs.”

Naar de overkant

In mei 2020 stopte Cynthia met de zaak en werd Christien de volledige eigenaar. Het pand op nummer 60 kreeg een vaste huurder, maar nummer 62 stond leeg. Het was voor Christien snel duidelijk dat ze er nog niet mee wilde stoppen. “Ik heb zo ontzettend veel leuke klanten hier. Ik wilde hier graag blijven.” En dus werd alles verhuisd naar de overkant van de straat.

“De positieve reacties maken alles goed. Die krijgen we nog elke dag. Daar doe ik het voor. Het is het grootste compliment. Wat je geeft, krijg je ook weer terug. Als je chagrijnig achter de balie staat, krijg je dat ook terug. Dan komen klanten niet snel nog eens langs.” Ze vindt het belangrijk dat als klanten binnenlopen, ze de eigenaar zien en spreken. “Een praatje maken en de tijd nemen om iemand te helpen. Dan komen mensen met een fijn gevoel terug. Ik sta hier vijf dagen in de week, dus negen van die tien keer ben ik er.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ze is blij dat ze een paar jaar geleden de stap heeft genomen om zelf te ondernemen. Haar droom is om uiteindelijk een vaste locatie en een vast team te hebben. “Dat lijkt me echt geweldig.” Het liefst in Leidsche Rijn. “Het is een hele fijne plek. We zijn hier de vreemde eend in de bijt, maar op een positieve manier. Elke maand dat we geen huuropzegging hebben, ga ik gewoon door.”

Familie en vrienden

Eigenlijk is de winkel runnen te veel voor Christien alleen. “Voor ons tweeën was het al een enorm project. Maar ik dacht: gewoon proberen. Daar leer ik ook weer van. Ik ben hard bezig om te kijken of ik een team kan samenstellen, maar als pop-up kan je mensen geen vast contract aanbieden.” Ze krijgt veel hulp familie en vrienden. Zo staat haar moeder af en toe een dagje in de winkel. “Als pop-up zijn we niet begonnen met een bak geld en financiering. We zijn zelf gestart.” Ook bij de verhuizing kon ze rekenen op genoeg helpende handjes. En dan is er ook nog de gepensioneerde Niels die regelmatig als vrijwilliger bijspringt in de winkel. “Zij hebben ervoor gezorgd dat ik nog besta.”

Ondanks de onzekerheid die een pop-up met zich meebrengt, verbaast het Christien dat er nog zo weinig zijn. Volgens haar is het een goede oplossing om de leegstand aan te pakken en geeft het kleine ondernemers de kans om dingen uit te proberen. “Voor geen straatbeeld is het leuk dat je donkere panden hebt. En het is goed voor de ontwikkeling van dit soort winkelcentra. Leidsche Rijn was heel verwelkomend. Pop-up Gaard zorgt voor wat diversiteit in het centrum. Ik hoop dat niet alleen de grote ketens overblijven.”