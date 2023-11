Op bezoek bij Soup Bros in Utrecht: ‘De fastfoodindustrie kan wel wat balans gebruiken’

Het idee van Kariem El Kenawi en Ricardo Hekers ontstond vijf jaar geleden, nadat ze elkaar ontmoetten op de Hogere Hotelschool. De vrienden begonnen in Maastricht en sinds ongeveer een jaar hebben ze ook een locatie in Utrecht. Inmiddels bestaat hun team uit twaalf man en hebben ze ook een foodtruck. Ze zijn een investeerder rijker en ze zetten alles op alles voor hun missie: fastfood op een gezonde manier aan de man brengen. En daarin speelt soep de hoofdrol, volgens hen een ondergewaardeerd gerecht.

Als je een snelle blik werpt op deze zaak, zou het zomaar nog een fastfoodrestaurant kunnen zijn. Daar zitten er immers best wat van op de Potterstraat: een snackbar, sushirestaurant en pizzeria bijvoorbeeld. Maar Soup Bros is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt. Geen vet en ongezond eten, maar juist het tegenovergestelde. En zelfgemaakt van groenten en kruiden uit hun eigen moestuin.

In de zaak op de Potterstraat is er keuze uit zes soepen: drie om te drinken en drie dikkere soepen ‘om te eten’, zoals rode linzensoep. Dat is ook meteen Kariems favoriet. “De fastfoodindustrie kan wel wat balans gebruiken”, legt hij uit. Ondertussen is hij druk bezig om een grote bestelling klaar te maken voor een van de kantoren in de buurt. “Het meeste fastfood bestaat uit veel te veel suiker, zout en vet. Dan kan het wel betaalbaar zijn, maar je betaalt de rekening alsnog later met je lichaam. Aan onze soepen voegen we niks toe, geen suikers, maar alleen groente.”

“Het is niet zo dat we zelf nooit een frietje halen”, geeft hij toe, “maar het grootste deel van het fastfood is ongezond. Dat is zonde. Daar kunnen en moeten we iets aan doen. Met onder meer soep en een broodje kan je ook een heel lekker menu samenstellen. En zo heb je meteen al je dagelijkse voedingsstoffen binnen. In een medium portie van onze soepen zit 300 gram groenten.”

Soep in de brievenbus

Het eerste jaar in Utrecht ging beter dan in Maastricht. Kariem is meer dan tevreden. Gedurende dit interview, vlak voor lunchtijd, blijven de online bestellingen binnenkomen. Dat geldt ook voor de klanten in de winkel, voor wie het allemaal niet de eerste keer is dat ze hier komen.

Nieuwe ideeën hebben ze genoeg. Zo willen ze soep in zakjes via brievenbuspost laten bezorgen. Die kunnen mensen bestellen als cadeautjes, maar ook als ze geen zin hebben om te koken. Het idee is dat men daar ook een abonnement voor kan afsluiten.

Ook zijn ze in te huren om evenementen te cateren. Zo verzorgden ze bijvoorbeeld al lunches in Maastricht bij een stichting die zich bezighoudt met obesitas bij kinderen, maar ook voor ouderenverenigingen, waar de mensen niet zo goed meer kunnen kauwen.

Tussen de grote jongens

De twee nemen hun ‘missie’ erg serieus en zijn er zeven dagen per week mee bezig. “Het is onze ambitie en passie. We zijn bereid om er alles voor te doen en te laten. Op een dag willen we tussen de grote jongens belanden, maar dan wel als de gezonde grote jongen. Daar vechten we voor.”

Kariem raakte een aantal jaar geleden geïnspireerd in Berlijn door al het to go-eten daar. “Alleen het viel me toen op dat het allemaal niet supergezond was. Ik vroeg Ricardo of we iets konden verzinnen dat zowel gezond als to go was. Hij kwam het met soepidee.”

Over dat idee hoefde Kariem niet lang na te denken. “Ik vond het geniaal. Zelf heb ik sowieso iets met soep. Vroeger aten we het altijd op zondag. Mijn moeder maakte die echt met aandacht en liet die een dag van tevoren trekken. Dat doen we nu ook. Ook is soep het oudste gerecht ter wereld en het enige gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten: van Mexicaanse bonensoep tot Japanse ramen. Iedereen heeft wel iets met soep. Dat is er ook uniek aan. En je kunt er eindeloos mee variëren.”

Die variatie komt goed van pas als ze met hun bedrijf de grenzen overgaan, want dat staat wel op de planning. In Maastricht openen ze binnenkort nog een locatie. Dat wordt meer een restaurant. Voor gezinnen, inclusief speelhoek, maar ook met een ruimte waar studenten zich rustig kunnen terugtrekken met hun laptop. Daarna willen ze zo snel mogelijk ook beginnen in Amsterdam, Londen, Berlijn en Parijs. “In 2026 willen we ook in New York zitten. Dat zijn onze goals.”

Kinderfeestjes

Hun rolverdeling is duidelijk: Ricardo is de chef en verantwoordelijk voor de keuken en Kariem bevindt zich wat meer op de voorgrond. Hij werkte eerder in restaurants en hotels. Ook woonde hij een jaar in Hongkong, waar hij in de hoogste bar ter wereld werkte. Ricardo heeft in binnen- en buitenland met sterrenchefs gewerkt. Ook nu werken de twee samen met chef Soenil Bahadoer. Hij heeft een sterrenrestaurant in Nuenen, bij Eindhoven. “Als Ricardo iets heeft verzonnen voor een soep, dan laat hij het ook aan Soenil proeven.”

Terwijl Kariem in de zaak in Utrecht staat, is Ricardo aan het werk in hun keuken in Eindhoven. Daar in de buurt bevindt zich ook hun moestuin, waar ze niet alleen hun eigen groenten telen voor in de soepen, maar ook (kinder)feestjes organiseren. “We willen al bij de kleintjes beginnen”, zegt Kariem. “Na zo’n middag in de moestuin lusten ze ineens wel bepaalde groentes. Dan hebben ze zelf gezwoegd en onkruid gewied. Dan waarderen ze het product.”