Oprichting Fairphone werd bijna persoonlijke ondergang van Bas van Abel

Fairphone, sinds 2015 dé eerlijke mobiele telefoon uit Utrecht, is oprichter Bas van Abel niet in de koude kleren gaan zitten. Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan, want na een fikse burn-out, brak Bas in 2019 zijn sabbatical af om een nieuwe sociale onderneming te starten: De Clique.

“Dit was te mooi om te laten gaan”, zegt Bas in DUIC in Zaken over zijn start bij De Clique. Na vier tropenjaren tijdens de oprichting van het duurzame telefoonmerk Fairphone, brandt Bas volledig af en neemt in 2019 een sabbatical. Deze brak hij echter af om met Anja Cheriakova een nieuw ondernemersavontuur aan te gaan.

De Clique haalt afval gescheiden op bij horeca, cateraars, bedrijfskantines en onderwijsinstellingen. Volgens het circulaire principe wordt van het afval weer nieuwe producten gemaakt, die ook weer geleverd kunnen worden aan de leverancier van het afval.

Denk aan thee, bier en zeep met sinaasappel of champignons die geteeld zijn op de gebruikte koffieprut van het koffieapparaat op kantoor. Bij De Clique heet afval dan ook geen afval, maar een grondstof.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit onze stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor deze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]