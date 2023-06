Podcast: Hoofdbrekers (1) met Utrechtse ondernemers

Tijdens deze eerste podcastaflevering in de serie DUIC in Zaken Hoofdbrekers laten we ons inspireren door de directeur van Olympia Uitzendbureau Steven Gudde en gaan Daan Broekman (Rode Winkel en Thom Broekman) en Johan Kampinga (HEMA Utrecht) met hem in gesprek over de uitdagingen en kansen die er liggen in het werven en vasthouden van personeel.

Ook te beluisteren via Spotify

Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Centrum Management Utrecht.



Op maandagavond 3 juli organiseert CMU samen met DUIC de tweede editie van de Hoofdbrekerssessies. Deze keer staat het thema marketing en promotie van je onderneming centraal.

Hoofdbrekers vindt tussen 18.00 en 20.00 uur plaats in het restaurant van de Bijenkorf. De inloop is tussen 18.00 en 19.00 uur met gelegenheid om voorafgaand aan de opnames wat met elkaar te eten.

Tijdens deze inspiratiecafés voor ondernemers, vastgoedeigenaren en partners in het centrum breken we ons samen het hoofd over actuele thema’s. Wil je een bijdrage leveren aan het evenement of het café bijwonen stuur dan een mail met je aanmelding naar [email protected]