Podcast Hoofdbrekers (2) over marketing & promotie

Voor de zomer vond een sessie van Hoofdbrekers voor ondernemers in de binnenstad plaats. In deze tweede Hoofdbrekers-aflevering van DUIC in Zaken, spraken we met Kiki Mossink van De Horecaburgemeester, Demi Manders van Keck&Lisa en Douwe Wigersma van Museum Catharijneconvent over hoe zij hun marketing doen. Ben je ondernemer en wil je de podcast met vragen vanuit het publiek beluisteren? Dan is deze hier te vinden.

Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Centrum Management Utrecht.



Op maandagavond 25 september organiseert CMU samen met DUIC weer een Hoofdbrekerssessie, deze keer vanaf het festivalterrein van het Nederlands Film Festival. Tijdens deze derde sessie staat het thema ‘evenementen’ centraal en vragen we ons af of en wat evenementen bijdragen aan het economisch functioneren van het centrum.

Tijdens deze inspiratiecafé’s voor ondernemers, vastgoedeigenaren en haar partners in het centrum, breken we ons samen het hoofd over actuele thema’s. We combineren deze sessie met het Nederlands Film Festival (www.filmfestival.nl). Wil je een bijdrage leveren aan het evenement of het café bijwonen stuur dan een mail naar [email protected].

Hoofdbrekers #2 over marketing en promotie van je onderneming kijk je hier terug of beluister je via Spotify op het kanaal van DUIC.nl.