Slijterij Besseling aan Kanaalstraat in Utrecht bestaat bijna 50 jaar, en gaat het roer omgooien

Slijterij Besseling, die al bijna 50 jaar aan de Kanaalstraat in Utrecht te vinden is, wordt binnenkort Besselings’ Deli. Het familiebedrijf springt namelijk in het gat dat is ontstaan nadat Morty’s Kaas & Delicatessen, eveneens te vinden aan de Kanaalstraat, besloten heeft te stoppen.

“Morty’s was ooit Rob de Kaasboer”, zegt Kasper Besseling. “Morty, een vluchteling uit Iran, werkte ooit bij de groenteboer naast de delicatessenzaak en ging later bij Rob werken. Toen Rob zo’n 18 jaar geleden besloot te stoppen nam Morty de zaak over en veranderde hij de naam. Nu stopt Morty zelf ook.”

Kasper vertelt dat er veel overlap zit in het klantenbestand van Besseling en Morty. “Toen bekend werd dat hij vertrok lieten veel van mijn klanten weten dat jammer te vinden. Nu ze horen dat ik samen met mijn broer Maarten in het gat springen vinden ze dat te gek.” Kasper benadrukt dat het huidige assortiment behouden blijft, maar dat dat dus wordt uitgebreid met de delicatessen.

Crowdfunding

Besseling neemt een groot deel van de hardware van Morty over zoals koelingen, vriezers en (snij)machines. Daarnaast moet de huidige zaak verbouwd worden. In het voorste deel, waar nu nog de slijterij te vinden is, is straks de delicatessenzaak waar ook ‘lichte’ alcoholische dranken zoals bier en wijn te vinden zijn. In het achterste deel, dat lange tijd werd gebruikt als magazijn, komt de slijterij.

Dit alles gaat gepaard met een prijskaartje en Besseling is dan ook een crowdfunding gestart om alles te bekostigen. De teller daarvan staat inmiddels op ruim 21.000 euro. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we het streefbedrag binnenhalen. Onder meer vanwege alle positieve reacties die we de afgelopen tijd hebben ontvangen.”

Feest

De verbouwing van Besseling is al begonnen en de zaak is tot en met zaterdag 29 juli te bezoeken. Daarna gaan de deuren voor een maand dicht. “Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september hebben we een openingsweekend in de agenda staan. Het moet een groot feest worden.”

Volgend jaar staat er waarschijnlijk weer een feest op de planning. Dan bestaat Besseling namelijk 50 jaar. Lees hier meer over het verleden van Slijterij Besseling.