Spellenwinkel Subcultures wint ‘Golden Pin Award’ van Google

Spellenwinkel Subcultures op de Oudegracht heeft gisteren van Google een Golden Pin Award gekregen. Er werden twaalf awards uitgereikt aan ondernemers die tijdens de coronaperiode slim en creatief gebruikmaakten van digitale middelen. En hiervoor goede reviews kregen op hun online bedrijfsprofiel in Google Maps en Google Zoeken.

“Het is een hele leuke verrassing dat we een Google Golden Pin hebben gekregen”, zegt Tijn Rams, eigenaar van Subcultures. “Het is super om in het zonnetje gezet te worden en erkenning te krijgen voor je werk. Toen de winkel gesloten was hebben we gezocht naar hoe we het persoonlijk contact met klanten konden voorzetten, met een flinke dosis creativiteit is er online zoveel meer mogelijk dan je denkt.”

Zo opende hij een nieuwe webshop en startte hij een YouTube-kanaal met allerlei vlogs. Ook bezorgde de winkel op de fiets spelletjes bij mensen thuis. “Zo bleven we toch in contact met onze klanten. Meerdere klanten gingen zelfs meehelpen met bezorgen, dat was echt geweldig. Het heeft ons in deze periode veel positieve energie gegeven en laat maar weer eens zien hoe blij je kunt worden van spelletjes.”

Reddingslijn

Naast een trofee en de titel, wint Subcultures één-op-één coaching om ze te helpen om hun online business nog beter aan te pakken. “Digitale tools waren voor velen een reddingslijn tijdens de lockdowns en hielpen Nederlandse bedrijven zoals deze Golden Pins Awards-winnaars om door te zetten”, zegt Martijn Bertisen van Google Nederland.

De Golden Pin Awards vloeiden voort uit de ‘speld’ op de kaart in Google Maps. Het was voor het eerst dat de prijzen werden uitgereikt. Eentje in elke provincie. Volgens Google Nederland maakte 81 procent van het Nederlandse MKB meer gebruik van digitale tools om tijdens de lockdowns in contact te blijven met hun klanten.