Stek voor je Plek aan Utrechtse Hardebollenstraat blijft geopend

De eigenaren van Stek voor je Plek aan de Utrechtse Hardebollenstraat hebben besloten door te gaan met de zaak. De ‘proefperiode’ is naar eigen zeggen goed bevallen.

Begin oktober opende Stek voor je Plek aan de Hardebollenstraat in het centrum van de stad. Het is een winkel voor stekjes, planten, vintage meubels en potten. Het idee was om na drie maanden te kijken of de zaak werd doorgezet.

“Komen de mensen wel, en vinden wij het eigenlijk wel leuk”, is te lezen op de Instagrampagina van Stek voor je Plek. “Gelukkig is er goed nieuws: de mensen kwamen in grote getalen, en wij vinden het schitterend, en dus hebben we ondanks alle coronaperikelen besloten door te gaan in 2021.”

DUIC bracht in november van 2020 nog een bezoek aan Stek voor je Plek. We spraken toen met Margot Noordam, één van de eigenaren.