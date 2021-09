Succes voor het Trengo uit Utrecht; 31 miljoen euro aan investeringen binnen Oprichters Patrick Meutzner, Marcel van de Weerd en Igo Trampe

Het gaat goed met het Utrechtse bedrijf Trengo, ze hebben recent 31 miljoen euro aan investeringen binnengehaald. De onderneming biedt organisaties een platform aan waar allerlei communicatie worden samengevoegd. De start-up werd in 2017 opgericht en DUIC sprak al meerdere keren met de oprichters. Trengo ging in een jaar tijd van 12 naar 70 medewerkers en verwacht door te groeien naar meer dan 200 medewerkers in 2022.