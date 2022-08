Tattooshop Blackbear Ink begon aan de keukentafel en heeft nu twaalf stoelen verdeeld over twee vestigingen

Hanne Smit en Kevin Cox kregen de sleutels van de nieuwe vestiging van Blackbear Ink in Utrecht net na het ingaan van de eerste coronalockdown in 2020. Tattooshops, en dus ook die van Hanne en Kevin, konden maandenlang geen klanten ontvangen. Nu is de lockdown gelukkig alweer een tijd opgeheven en kunnen de twee vooruitkijken naar de toekomst van Blackbear Ink.

Blackbear Ink kwam niet in Utrecht, maar in het Brabantse Valkenswaard van de grond. Het begon aan de keukentafel, vertelt Kevin: “We tekenden allebei al van kinds af aan. Toen ik tattoos kon nemen, tekende ik die ook zelf. Die tekeningen nam ik mee naar tattoo-artists, maar elke keer zagen de tattoos er minder uit dan mijn tekeningen. Steeds weer een domper, als die dan gezet was. Ik ging op zoek naar iemand die bij mijn stijl paste, maar die kon ik niet echt vinden. ‘Laat ik het zelf maar doen’, dacht ik toen. Ik vertelde het tegen Hanne en zij zei: ‘Ik wil dat ook al een hele tijd proberen.’ Het begon dus aan de keukentafel. We organiseerden vriendenavonden, met eten en drinken en waar je een tattoo bij kon nemen.”

De beer

Hanne en Kevin kregen steeds meer aanvragen. Vrienden van vrienden en vrienden van die vrienden wilden langskomen, vertelt Kevin. “Pa zei: ‘Leuk dat jullie groeien, maar dat kan niet langer aan de keukentafel.’ Hij heeft toen een ruimte voor ons gemaakt in zijn schuur, waarin wij konden tatoeëren.” Maar lang kon Kevins vader niet meer meegenieten van het werk dat hij had verricht. Een maand na het inrichten van de studio, overleed hij. “Zijn bijnaam was ‘de beer’. Daar komt ook de naam Blackbear Ink vandaan.”

Corona

Nog steeds groeide het klantenbestand van de tattooshop en dat betekende dat er weer moest worden uitgebreid. Van de schuur verhuisden de twee uiteindelijk naar een shop in Eindhoven en binnen de kortste keren besloten ze ook daar naar een groter pand te gaan. Daar kwamen meer stoelen te staan waar mensen getatoeëerd konden worden en kwam er ook de behoefte aan een shopmanager.

Vervolgens openden Kevin en Hanne de tweede vestiging in Utrecht in sneltreinvaart. En toen kwam corona. “Na alle tegenslagen is het toch goedgekomen”, laat Kevin weten. “We hebben nu in totaal twaalf stoelen, waarvan zeven in Eindhoven en vijf in Utrecht. In Eindhoven vind je de meeste vaste artiesten, in Utrecht komen juist de meeste gastartiesten langs. Ze komen van over de hele wereld, zoals Brazilië en Polen. Meestal blijven ze een weekje, maar soms ook langer. Zo waren er twee meiden uit Oekraïne die voor een wat langere tijd bleven.”

Fineline

Er is veel vraag naar de stijl die veel van de artiesten bij Blackbear Ink hebben. Dat is ‘fineline’, tattoos met fijne en gedetailleerde lijntjes. “Het is doorgesijpeld in verschillende ontwerpen. Hannes ontwerpen zijn meer botanisch, dus planten en bloemen. Ik maak meer geometrische ontwerpen. Maar de fineline loopt als een rode draad door de ontwerpen. Ook omdat we nu met wat meer mensen zijn, is het belangrijk dat iedereen een eigen stijl heeft. Het is niet dat we allemaal dezelfde designs maken.”

Flash

Blackbear Ink besteedt naast aandacht aan de klant ook aandacht aan het goede doel. Ze halen geld op voor onder meer het planten van bomen, voor een lokale imker, voor de operatie van een vrouw met borstkanker en voor de operatie van een transman. Dat doen de artiesten door het maken van tattoo-kleurboeken, die in de shop te koop zijn, en door het organiseren van flash days. Bezoekers kunnen binnenlopen voor een spontane tattoo en zo bijdragen aan het goede doel. De eerstvolgende flash day in Utrecht is in januari en de opbrengst gaat naar Stichting Kinderkampen.