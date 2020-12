Tijdelijk geen lapjesmarkt in Utrecht vanwege corona; bloemenmarkt mag wel doorgaan

De aangescherpte coronamaatregelen hebben ook invloed op de Utrechtse markten. Zo mag bijvoorbeeld de lapjesmarkt op de Breedstraat niet meer doorgaan, maar de bloemenmarkt op het Janskerkhof wel.

Minister-president Mark Rutte kondigde maandag vanuit het Torentje op het Binnenhof in Den Haag nieuwe en strengere coronamaatregels aan. Een van die regels was dat de detailhandel de deuren moest sluiten. Hier waren echter wel een aantal uitzonderingen op gemaakt zoals de verkoop van levensmiddelen.

Ook mogen bloemen op een buitenlocatie nog steeds worden verkocht. Dit betekent dan ook de bloemenmarkt in Utrecht door mag gaan. Voor de ruim 100 jaar oude lapjesmarkt op de Breedstraat bestaat niet zo’n uitzondering.

Gewijzigd

De andere markten in de stad gaan volgens de gemeente in gewijzigde vorm door. Zo staan de kramen verder uit elkaar waardoor het voor mensen makkelijker is om voldoende afstand te van elkaar te houden.

De ondernemers die nu vanwege de maatregelen tijdelijk niet hun kraam op mogen zetten hoeven geen marktgeld te betalen zolang de regels gelden. Tot slot worden er bij de markten in de stad zogenoemde publieksbegeleiders ingezet om bezoekersstromen te dirigeren en komen er desinfectiezuiltjes.