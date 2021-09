Tim Koetsier bracht de zomerse hard seltzer ‘Coco Club’ op de markt

Toen Tim Koetsier was afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht, opleiding entrepreneurship en retail management, wilde hij graag werken, surfen en reizen in Australië. Maar in het voorjaar van 2020 maakt de coronapandemie korte metten met zijn tussenjaar.

“Toen het in Nederland al helemaal was losgebarsten, was het in Australië nog redelijk rustig.” Maar toen aan de andere kant van de wereld ook de hostels op slot gingen, begon het Tim toch heet onder de voeten te worden. “Toen ben ik ook maar teruggegaan naar Nederland.” Terug in Nederland verdiepen Tim en een oud-medestudent zich in ‘dat nieuwe drankje’, hard seltzer.

“Een studente uit Amerika vroeg: ‘Waarom hebben jullie nog geen hard seltzer in Nederland?’ We lopen in Nederland in veel opzichten best achter Amerikaanse trends aan. Hard seltzer is daar een voorbeeld van. We gingen ons verdiepen in het drankje.” Daaruit ontstaat de zomerse hard seltzer ‘Coco Club’, de naam geïnspireerd op het nummer Copacabana van Barry Manilow.

Caloriearm

‘De nieuwe radler’, zo wordt hard seltzer wel eens genoemd. Maar behalve dat beide fruitige, zomerse drankjes zijn, lijken ze niet erg veel op elkaar. Het grootste verschil is de calorische waarde. Waar in een radler zo’n 130 kilocalorieën te vinden zijn, zitten er in een hard seltzer gemiddeld maar 70.

“Dat is ideaal voor mensen die op hun figuur willen letten, maar ook wel eens wat willen drinken.” In de hard seltzer zit bovendien 4 tot 5 procent alcohol. Een radler is met 2,5 procent alcohol wat lichter. Coco Club is kristalhelder. De doorzichtige glazen flesjes versterken dat beeld.

Bij openen blijkt de hard seltzer een frisse, lichtzoete geur en smaak te hebben. “We hebben de smaken limoen en framboos. Die heb ik zelf ontwikkeld”, vertelt Tim verder. “Ik ging daarvoor zitten met een groep vrienden en een grote kan met bruiswater. Daarin mixte ik de verschillende smaken.”

Testpanel

Hij haalt er een grote tas met flesjes, bakjes en potjes bij. In een grote, bruine fles zit frambozensmaak, in een klein flesje zit zoetstof en in een andere bak zit gekristalliseerd citroenzuur.

“Ik kom uit de cocktailwereld, dus ik heb ervaring met het maken van drankjes. Ieder drankje heeft in principe drie ingrediënten nodig: sterk, zoet en zuur.” Koetsier geeft als voorbeeld: “Denk maar aan een mojito. Daarin zit sterk; de rum. Het zoete komt van suiker en met het limoentje voeg je zuur toe.”

Samen met zijn testpanel ontwikkelt hij de eerste twee smaken van Coco Club. De productie van de Coco Club-flesjes gebeurt nu bij de brouwerij van De Leckere, laat Tim weten, met biologische alcohol en met water uit Utrecht. “Ik wil graag zoveel mogelijk lokaal produceren, met partners en ingrediënten uit de omgeving. Dan kan ik ook weer teruggeven aan Utrecht.”

Samenwerking

Utrechters kunnen het drankje nu proeven bij verschillende horecazaken, zoals SOIA, Miyagi & Jones, De Utrechter en Stan & Co. “Ik ben druk op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Met horecazaken, maar ook met drankmerken – het liefst uit Nederland. Ik zou graag een gin-hard seltzer willen ontwikkelen.”

Hij ziet het al voor zich: “Dat je op het terras zit met een mooi glas gin en een Coco Club ernaast.” Koetsier vertelt dat de nieuwe batch Coco Club bijna klaar is. “Dan zal het een stuk vaker terug te zien zijn in de stad.”