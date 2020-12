Trengo hoogste Utrechtse notering bij FD Gazellen

In deze rubriek staat een creatief, innovatief, ambachtelijk of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: Trengo.

Alle communicatie van een bedrijf op één platform, dat is wat Trengo doet. Patrick Meutzner, Marcel van de Weerd en Igo Trampe richten het bedrijf Trengo op in 2017.

“We begonnen met het maken van websites en apps, maar daarna kregen we al snel het idee: we wilden klanten bereikbaarder maken. Een plek waar alle berichten van klanten gecentraliseerd binnenkwamen. Dat was er nog niet.” Daarop beginnen ze met het ontwikkelen van een programma dat verschillende verschillende communicatiekanalen tussen bedrijven en hun klanten combineert, zoals Facebook, Whatsapp, e-mail, voice en een website-chat. Nu komen alle berichten voor een bedrijf binnen in één en dezelfde inbox.

Taggen

Trengo richt zich op kleinere ondernemers en middelgrote bedrijven. Het is voor hen met Trengo makkelijker communiceren met klanten, maar de service voor de klanten wordt ook nog eens verbeterd. “Werknemers van het bedrijf kunnen intern reageren op berichten, zonder dat de klanten dat zien”, legt Meutzner uit. “Ook kunnen de werknemers elkaar taggen en zo een bericht doorverwijzen binnen het bedrijf. Zo kunnen meerdere teams binnen een bedrijf er samen aan werken, van de klantenservice tot het salesteam.” De interface van Trengo ziet er volgens Meutzner ongeveer zo uit als die van Hotmail of Gmail.

“Als er een telefoontje binnenkomt, dan zie je dat aan een pop-up. Dat geldt ook voor Whatsapp-gesprekken of berichten op Facebook. Ook kunnen bedrijven zo een website-chat voor hun klanten aanbieden, waar ze hun vragen kunnen stellen.” Het is overzichtelijk en er is duidelijk onderscheid tussen de communicatie met klanten en tussen de werknemers. Per ongeluk een klant in de CC zetten, is verleden tijd.

Enorme investering

Dit jaar nog krijgen de mannen van Trengo een enorme investering, terwijl ze daar niet eens naar op zoek waren. Het bedrijf is dan al winstgevend. Het investeringsfonds Peak Capital steekt in februari 1,75 miljoen euro in het bedrijf. De gedachte van Peak Capital daarachter is dat Trengo op die manier nog sneller kan groeien op de Europese markt. Meutzner: “Begin dit jaar was nog zo’n 5 procent van onze klanten internationaal, nu is het aandeel buitenlandse klanten al 25 procent van het totaal.”

Sinds de investering van Peak Capital is het aantal klanten van Trengo meer dan verdubbeld, van 700 naar zo’n 1500. En het blijft niet bij Europa. “We zijn gespreid over ruim 55 landen en hebben klanten in Singapore, de Verenigde Staten, Groot Britannië, Zuid-Afrika, Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten, Dominikaanse Republiek en Maleisië.” Het bedrijf is voor die tijd al wel volledig zelf gefinancierd, maar de investering heeft Trengo wel geholpen om zich nog verder internationaal uit te breiden.

Snelle groei

Half november komt Trengo op de tiende plaats in de top 100 snelst groeiende bedrijven van Nederland, bij de FD Gazelle Awards. “Heel gaaf”, zegt Patrick Meutzner, “dat hadden we totaal niet verwacht. En het grappige is, dat de cijfers van de uitreiking niet eens zijn gebaseerd op dit jaar, 2020, waarin we pas echt zijn gaan groeien.” Die groei, licht Meutzner toe, is niet alleen te danken aan een goed idee. “De cultuur binnen ons bedrijf is daarvoor heel belangrijk. Dat zijn de mensen die het dóen, die contact met onze klanten hebben. We hebben een missie en dat is nodig om internationaal een voet aan de grond te zetten.”