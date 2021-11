United Wardrobe oprichter, Thijs Verheul: ‘Ondernemen is ook een beetje geluk hebben’

Oprichter van United Wardrobe, Thijs Verheul, is deze week te gast in aflevering 55 van DUIC in Zaken. United Wardrobe is vorig jaar verkocht aan concurrent Vinted. Verheul brengt deze maand zijn boek uit, genaamd ‘Voor hoeveel heb je het verkocht?’. Het boek gaat over investeren, ondernemen en een bedrijf opzetten. Gert-Jan Janssen spreekt met Thijs Verheul in de nieuwste aflevering van DUIC in Zaken.

In 2014 zette Thijs Verheul met twee studievrienden het platform ‘United Wardrobe’ op. Op de website of app kan je kleding tweedehands kopen of verkopen. Marktplaats, maar dan voor kleding. Verheul was in het begin nog sceptisch. “Ik dacht vooral, die plek is er al. Waarom zouden mensen dan naar ons platform gaan om daar hun kleding te verkopen? Maar toen we eenmaal bezig waren, ging ik er steeds meer in geloven.”

In het begin stond er alleen nog maar kleding op van vrienden en familie van de oprichters. Toen ze eenmaal gingen adverteren op Facebook, ging het hard. Bij de verkoop van United Wardrobe, waren er 4,5 miljoen gebruikers.

Vinted

United Wardrobe is namelijk inmiddels verkocht aan Vinted in 2020. “Het is zoveel beter en groter geworden sinds de verkoop van United Wardrobe. Toch was het lastig, je verkoopt wel je kindje. Daarnaast heb je meer dan vijftig man in je bedrijf, dat voelde ook als een familie.”

Ook waren niet alle gebruikers van United Wardrobe even blij. “Sommige mensen gebruikten United Wardrobe net als Hyves. Hyves was ook een belangrijk onderdeel van het leven van veel mensen, totdat het stopte. Bij United Wardrobe zaten gebruikers die echt hun brood verdienden met de app. Dat is inmiddels allemaal opgelost, maar dat was bij de verkoop echt lastig.”

Nu komt Thijs Verheul dus met een boek. Die zoektocht naar een uitgever was lastig. “Iedereen had wel een mening over het verhaal. Terwijl het mijn verhaal is, dus ik heb geen zin in al die meningen.” Daarom zette Verheul zijn eigen uitgeverij op, om zelf zijn boek uit te brengen. “Een boek voelt heel naakt. Het beschrijft echt mijn verhaal en ook hoeveel stress en onzekerheid er bij kwam. Ondernemen is ook een beetje geluk hebben.”

DUIC in Zaken

