Utrecht krijgt deze maand weer een verpakkingsvrije winkel; PUUR&LOOS opent aan Burgemeester Reigerstraat

Na het afronden van een succesvolle crowdfunding opent zaterdag 14 oktober de verpakkingsvrije winkel ‘PUUR&LOOS’ aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht. De zaak is een initiatief van de al bestaande bedrijven Een Pure Nootzaak en LOOS.

Een Pure Nootzaak, een verkooppunt voor bio-kruidenierswaren op de vrijdagse biomarkt aan het Vredenburgplein en LOOS, een supermarkt op wielen die op veel plekken in Utrecht te vinden is, blijven bestaan. Maar naast deze twee aparte ondernemingen openen zij nu samen de winkel PUUR&LOOS. Een overwegend biologische winkel waar mensen terecht kunnen voor onder andere noten, pasta, muesli en peulvruchten, maar ook brood en vleesvervangers behoren tot het assortiment.

Andere tijd

De laatste jaren worden Nederlanders zich steeds meer bewust van het plastic probleem, menen de initiatiefnemers. De eigenaren van Een Pure Nootzaak en LOOS zeggen deze groeiende behoefte aan verpakkingsvrije boodschappen te merken. Volgens hen is het dan ook een logische volgende stap om Utrechters meer mogelijkheden te geven hun producten plasticvrij aan te schaffen.

In 2015 opende in Utrecht al een verpakkingsvrije winkel aan de Twijnstraat, maar deze moest al snel de deuren sluiten. Dit ontmoedigt de ondernemers naar eigen zeggen niet. ‘’We leven in een compleet andere tijd, waarin verpakkingsvrij veel groter is en veel meer aandacht heeft. Deze groei zien we ook terug in de uitvoering van onze huidige bedrijven’’, zegt Laurens die samen met Saskia en Jiske eigenaar is van LOOS.

Crowdfunding

Met de crowdfunding is ruim 53.000 euro opgehaald voor de nieuwe zaak. ‘’Een daverend succes waarvan wij niet hadden durven dromen. We zijn vooral enorm dankbaar dat onze klanten en nog veel meer andere mensen ons dit vertrouwen hebben gegeven. Iedereen is dan ook erg enthousiast over de winkel’’, verteld Myrthe, eigenaresse van Een Pure Nootzaak. Het succes van deze crowdfunding onderstreept de behoefte van de Utrechter om verpakkingsvrij te winkelen.

Wel biedt de winkel plasticvrije zakjes aan en verkopen ze weckpotten, voor de mensen die een keer ongepland of zonder eigen verpakking langskomen. Op zaterdag 14 oktober organiseert PUUR&LOOS een feestelijke opening, waar producten geproefd kunnen worden en bezoekers meteen hun boodschappen doen.