Utrecht telt relatief veel bierbrouwers; afgelopen vijf jaar is aantal verdubbeld

De gemeente Utrecht telt de op een na meeste bierbrouwerijen van Nederland. In het begin van 2014 waren er zeven brouwerijen in de stad, maar sinds het begin van dit jaar is dat aantal gegroeid naar 32. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

Alleen de gemeente Amsterdam heeft met 65 ondernemers meer brouwerijen dan Utrecht. Den Haag staat met 30 bierbrouwerijen op de derde plek, gevolgd door Tilburg (22) en Rotterdam (21).

Procentueel zijn er in Utrecht in 2014 de meeste brouwerijen bijgekomen. In het begin van dat jaar waren er zeven en op 1 januari 2015 telde de stad dertien bierbrouwers. Daarna liep het aantal gestaag op. Begin 2016 waren er vijftien brouwerijen in Utrecht, een jaar later 22, begin 2018 26, weer een jaar later 28 en begin dit jaar 32.

Provincie

Niet alleen in de stad is het aantal brouwerijen aanzienlijk toegenomen. In de provincie Utrecht is het aantal de afgelopen vijf jaar ruwweg verdubbeld, van 38 naar 72 bierbrouwers. Dat zijn 5,4 brouwerijen per 100.000 inwoners.

De provincie Noord-Brabant telt relatief gezien de meeste brouwerijen. Per 100.000 inwoners brouwen er in deze provincie 8,1 ondernemers bier. In totaal waren er in Nederland in het begin van dit jaar 983 brouwers actief. Begin 2014 waren dat er nog 229.

Corona

Ondanks dat er in Utrecht in 2020 volgens de KVK vier brouwerijen zijn bijgekomen, is het niet zo dat corona geen invloed heeft op de sector. Volgens CRAFT, de branchevereniging van onafhankelijke brouwers, heeft ongeveer eenderde van de Nederlandse ondernemers in die branche te maken gehad met ‘substantieel omzetverlies’ sinds de eerste coronamaatregelen. “Horeca is namelijk een van de belangrijkste afnemers”, aldus een woordvoerder.

Daarnaast zegt CRAFT dat er een aantal jaar geleden een exponentiële groei was te zien in het aantal brouwerijen, maar dat die groei al voor 2020 afvlakte. “Toen je een jaar of tien geleden naar de horeca ging kreeg je vaak een pilsje van de tap, tegenwoordig krijg je een bierkaart. Dit heeft verschillende redenen. Eén daarvan is dat lokalisering een trend is geworden. Mensen zijn bewuster bezig met waar hun voedsel en drank vandaan komt en daar speelden de craftbrouwerijen (alle niet-industriële brouwerijen, red.) toen op in.”