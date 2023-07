Utrechts bedrijf Sensorfact haalt 25 miljoen euro op bij investeerders

Sensorfact uit Utrecht heeft 25 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en maakt sensoren voor het monitoren van elektriciteit-, gas-, water- en persluchtverbruik en het voorspellen van onderhoud. Bedrijven kunnen met deze sensoren energie besparen.

Hoewel de Utrechtse onderneming nog maar 8 jaar bestaat is Sensorfact al actief in meer dan veertig landen waar ze ruim 1300 klanten heeft. Er werken meer dan 150 mensen bij het bedrijf. Met de sensoren kunnen fabrikanten gemakkelijker hun energieverbruik monitoren en inzicht krijgen in machine-onderhoud.

Vorig jaar werden ook al miljoenen euro’s aan investeringen opgehaald en bij de laatste ronde dus ook nog eens 25 miljoen euro. Het geld gaat gebruik worden voor het betreden van nieuwe markten en het optimaliseren van de huidige producten.

Pieter Broekema is CEO van Sensorfact, hij vertelt: “We hebben al hoge energiebesparingen gerealiseerd voor Europese industriële bedrijven, wat benadrukt hoeveel impact we maken op onze reis naar een netto nul-uitstoot. Hoewel we trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt, zijn we vastbesloten om ons product portfolio verder te verbreden en te verdiepen door voortdurend innovatieve oplossingen te creëren die industrieel afval in het gehele productieproces aanpakken. We willen uitbreiden naar nieuwe markten, en bedrijven wereldwijd in staat stellen om hun productieprocessen te monitoren en besparingen te realiseren.”