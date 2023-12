Utrechts bedrijf wint Vegan Award voor beste onderneming

Het Utrechtse bedrijf Vegan Food Tour is bij de Vegan Awards bekroond tot beste onderneming. Het bedrijf organiseert wandelingen waarbij deelnemers kennis maken met de vegan keuken. Eigenaar Patrick: “In de komende jaren willen we in alle provincies van Nederland tours organiseren.”

De gidsen van de Vegan Food Tour nemen deelnemers mee met een wandeling door de stad, waarbij zij verschillende vegan gerechten eten. Op die manier willen zij deelnemers op een ‘onvergetelijke en smaakvolle manier’ kennis laten maken met de Utrechtse vegan cuisine. Dit jaar hebben de eigenaren Patrick en Daisy samen met hun gidsen zo’n 12.000 mensen op diervrije tour genomen.

Vegan Awards

De prijsuitreiking van de Vegan Awards vindt jaarlijks plaats. Dit keer was de gelegenheid in het Utrechtse plantaardige restaurant Karma Kebab, aan het Merwedekanaal.

De ondernemers achter de Vegan Food Tour Utrecht namen de prijs trots in ontvangst: “Dit is niet alleen onze prestatie. Alle restaurants waar wij mee samenwerken zijn ook winnaars. Zij maken onze tours tot wat ze zijn.” Patrick en Daisy hebben daarbij de ambitie om zich niet alleen te limiteren tot de randstad maar in alle provincies tours te organiseren, “Want ook daar gebeuren geweldige dingen als het om plantaardig eten gaat.”

De Vegan Awards worden sinds 2010 elk jaar uitgereikt met als doel om te laten zien wat er gebeurt om Nederland plantaardiger te maken. De winnaars in verschillende categorieën zijn door het publiek gekozen. Andere genomineerden waren onder meer een vegan schoenenmerk en een bedrijf dat plantaardige etensautomaten faciliteert.