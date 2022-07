Utrechts boekhoudprogramma Paperdork groeide in twee jaar tijd van 0 naar 800 klanten

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, is sinds 1993 de slogan van de Nederlandse Belastingdienst. Maar ‘makkelijk’ is voor veel ondernemers, jong en oud, waarschijnlijk nog steeds niet het eerste wat er in ze opkomt als je vraagt naar hun ervaringen met belastingaangifte. “Begin er niet zelf aan, dat bespaart je een hoop stress”, zegt Nikkie van Paperdork. Zij raadt aan om vanaf het begin een boekhoudprogramma te kiezen. “Dat maakt het ondernemen een stuk makkelijker.”

Paperdork is voortgekomen uit een eigen ervaring van Nikkie, een van de oprichters van het boekhoudplatform. “Dat was acht jaar geleden. Ik studeerde nog en was met een vriendin voor de grap een webshop gestart. Na een tijd was die tot best wel iets serieus uitgegroeid. Waar ik me ontzettend aan ergerde, was de boekhouding. Ik ben meer een creatief persoon en de boekhouding die bij een onderneming komt kijken, is helemaal niet leuk.” Eerst probeerde ze het met Excel, een laagdrempelige manier. Daarna ging ze met een boekhouder in zee.

“Boekhouders hebben het imago dat ze ouderwets en stoffig zijn. De boekhouder met wie we werkten, had niet zoveel verstand van ondernemen zoals veel jongere ondernemers dat nu doen. Er ging veel tijd zitten in de administratie en er ontstonden miscommunicaties. Alles samen heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we de webshop hebben verkocht.” Toen Nikkie haar huidige vriend Marc leerde kennen, een accountant, begonnen ze te sparren. “Dat boekhouden moet toch wat leuker en makkelijker kunnen voor jonge ondernemers? Met ons idee zijn we naar een ontwikkelaar gegaan. We hebben het platform vanaf een leeg A4’tje helemaal vanaf nul opgebouwd.”

Cijferbaas

“Alles moet heel simpel blijven. We willen het niet complexer maken dan nodig voor mensen die geen financiële achtergrond hebben. Het is een combinatie van ons eigen boekhoudprogramma, waarin geen moeilijke woorden voorkomen, en de hulp van een ‘cijferbaas’. Dat is iemand die met je meekijkt om de foutjes eruit te halen. Die kan tips geven wat betreft je administratie en aangifte – mensen zien daar vaak toch tegenop.” Die combinatie van een boekhoudprogramma en een ‘cijferbaas’ maakt dat Paperdork zich kan onderscheiden van veel andere bedrijven in de boekhouding, vertelt Nikkie.

Ze gaat verder: “Wat je ziet in de markt van softwarebedrijven is dat ze alleen een boekhoudprogramma of juist alleen boekhouders aanbieden. Wij zijn juist meer gericht op de samenwerking tussen de boekhouder en de ondernemer. We hebben bijvoorbeeld een slim swipe-systeem ontwikkeld voor de boekhouder, een soort Tinder, zodat die makkelijk en overzichtelijk in de app kan terugzien wat een ondernemer heeft aangepast. Andersom kan de boekhouder ook opmerkingen plaatsen bij de verschillende handelingen van de ondernemer. In tegenstelling tot veel andere boekhoudprogramma’s ziet Paperdork er bovendien moderner uit.”

Flexibel

En het lijkt erop dat het concept werkt: waar Paperdork begon met drie werknemers, telt het er nu acht en heeft het drie vacatures openstaan. Nikkie: “We hadden niet verwacht dat we zo hard zouden groeien – we zijn in twee jaar van 0 naar 800 klanten gegroeid. Een groot ding is nu om goed personeel te vinden. En laten finance en de IT nou net twee branches zijn waar het enorm lastig is om personeel te vinden. We hopen dan ook snel verder te groeien qua personeel. Verder laten we veel op ons afkomen. We hebben geen specifieke doelen voor waar we over een jaar moeten staan. De ambitie om met een investeerder in zee te gaan en keihard te gaan groeien, is er dus ook niet per se. We willen graag flexibel blijven en op dit moment hebben we het erg naar ons zin.”