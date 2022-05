Utrechts Filmcafé wint Phoenix Award en mag dineren met prins en prinses

Omar Waseq en Alwin Beumer van het Filmcafé in Utrecht hebben eerder deze week de Phoenix Award gewonnen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan ondernemers die te maken hebben gehad met een tegenslag en uiteindelijk sterker uit de strijd kwamen. Onderdeel van de uitreiking was een diner met de top van het bedrijfsleven en de politiek, en leden van het Koninklijk Huis.

Het geliefde Filmcafé sloot vorig jaar noodgedwongen de deuren toen een verwoestende brand het CAB-gebouw trof. Het Filmcafé was toen bijna drie jaar open en was uitgegroeid tot een succesvol concept. Na de brand – waarbij ook biercafé Oproer moest sluiten vanwege de brandschade – begon de zoektocht naar een nieuwe locatie.

Even leek het erop dat het Filmcafé in Hoog Catharijne zou komen, maar dat is definitief van de baan. Waseq weet wel te vertellen dat hij momenteel een nieuwe locatie in Utrecht op het oog heeft en dat hij in de ‘vergunningsfase’ zit. Welke plek dit is wil hij echter nog niet delen.

Twee mannen

Naast het Filmcafé is Waseq ook eigenaar van de Kaasbar aan de Lijnmarkt. Toen hij daar op een dag aan het werk was kwamen er twee mannen in pak de zaak binnen. “Zij waren van het ministerie van Economische Zaken. Ze vertelden dat ze mij hadden gezien bij Nieuwsuur, waar ik mijn verhaal over de brand bij het Filmcafé deed. De twee mannen zeiden dat ze het een warm verhaal vonden en ze vertelden dat ik genomineerd was voor de Phoenix Award.”

Waseq werd uitgenodigd op paleis Soestdijk, waar de uitreiking maandagavond was, en hij kreeg te horen hoe hij zich moest kleden. “Bij de uitreiking en het diner was namelijk de top van het Nederlandse bedrijfsleden en de politiek, en leden van het Koninklijk Huis aanwezig.”

Uit de as herrezen

Maandagavond werd dus ook bekend dat het Filmcafé in de categorie kleinbedrijf de Phoenix Award had gewonnen. “De prijs is bedoeld voor bedrijven die uit de as zijn herrezen”, vertelt Waseq. “Bij ons is dat letterlijk zo, omdat het Filmcafé is afgebrand. Ik en mijn compagnon vinden het echt een eer om op deze manier een schouderklopje te krijgen.”

Na de uitreiking was het diner met onder meer de CEO van Microsoft en LinkedIn, leden van de Eerste- en Tweede Kamer en met prinses Laurentien en prins Constantijn. Waseq voelde zich naar eigen zeggen als mkb’er en horecaondernemer in het begin misschien niet helemaal op zijn plaats, maar dat vervloog snel.

Waardering

“Iedereen toonde tijdens het diner heel veel interesse in ons en in ons verhaal. Ze waren oprecht geïnteresseerd. Ze waardeerden ons verhaal en vonden dat het als voorbeeld voor anderen kon dienen. Het was voor ons een hele bijzondere ervaring die nog steeds moet landen.”

Naast het Filmcafé won Vacansoleil ook een Phoenix Award. De reisorganisatie won in de categorie ‘Middelgrootbedrijf’ in de prijzen.