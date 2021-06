Utrechts Gemaakt: Buro Ruig maakt alles met 3D-printers

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: Buro Ruig.

Ivar Kraaijevanger begon tijdens zijn master Industrial Design aan de TU Eindhoven zijn eigen 3D-printbedrijf. Het ‘projectje’ van hem en zijn studiegenoot is uitgelopen op Buro Ruig. Ivar runt het 3D-ontwerpbureau nu in zijn eentje. Dit jaar vierde hij het eerste lustrum van Buro Ruig.

Buro Ruig ontwerpt en print voor zowel de particuliere markt als voor de zakelijke markt. “Wat ik voor particulieren en voor zakelijke klanten doe, is heel verschillend. Voor particuliere klanten maak ik 3D-prints van de Domtoren op verschillende formaten. Dat gaat dan van Domtoren-sleutelhangers van 8,5 centimeter groot tot een Domtoren-lamp van 75 centimeter. Daartussenin zit de decoratieve ‘Domtoren voor thuis’, in twee maten.”

Buro Ruig print met duurzaam en biologisch afbreekbaar plastic. “Dat is plastic gemaakt van maïs- en aardappelzetmeel. Als deze 3D-prints dus in de natuur terechtkomen, verdwijnen ze na verloop van tijd vanzelf en er zit geen aardolie in, zoals in veel andere plasticsoorten. De houten Domtorens print ik van een plasticsoort die voor 30 procent uit hout bestaat. Die zijn erg geliefd, ik denk omdat ze er natuurlijker uitzien.”

Fatboy

De zakelijke klanten van Buro Ruig komen voor heel andere ontwerpen dan die van de Utrechtse Domtoren. Voor het interieurmerk Fatboy maakte Buro Ruig geen prints, maar digitale 3D-modellen van onder andere de bekende zitzakken. “Fatboy wilde graag digitale 3D-modellen van hun verschillende meubels. Ik heb 3D-scans gemaakt van de zitzakken in verschillende zithoudingen, zoals je ze in het echt zou gebruiken. Van de scans heb ik realistische 3D-modellen gemaakt.”

Waar is zo’n 3D-model goed voor? “Interieurarchitecten gebruiken die modellen om digitale ontwerpen voor een inrichting te maken. Ze richten ruimtes, zoals hotelkamers, op de computer in. Die digitale inrichtingen laten ze aan de hoteleigenaar zien. Op basis daarvan kan zo’n klant besluiten wat voor meubilair die koopt.”

Ivar pakt er opeens een 3D-print van wat lijkt op een supergrote, beige teek bij: “Voor een beurs in Frankrijk voor parasitologen, dus mensen die parasieten bestuderen, heb ik een uitvergrote versie van een schurftmijt gemaakt. Normaal zijn die beestjes minuscuul klein. Bezoekers van de beurs zouden de mijten meekrijgen als cadeautje. Ik ben toen samen met een aantal parasitologen gaan zitten voor het ontwerp, want het moest wel een goed lijkende schurftmijt zijn. Na een paar prototypen waren we het eens over het ontwerp. Een paar weken later ging er een pallet met 750 schurftmijten, zo groot als je handpalm, naar de beurs in Frankrijk.”