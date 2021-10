Utrechts gemaakt: Joost Gijzel ontwerpt sinds twee jaar ‘stadsgerelateerde’ producten

In de rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: Studio Joost Gijzel

Joost Gijzel staat net op de Dutch Design Week in Eindhoven wanneer hij de telefoon opneemt. Niet met zijn eigen producten van Studio Joost Gijzel, maar gewoon als bezoeker. Om te kijken naar het werk van andere ontwerpers.

Sinds twee jaar is Joost zijn eigen product designbureau begonnen. Daarvoor werkte hij elf jaar lang als grafisch ontwerper. Hij ontwierp onder meer huisstijlen en websites voor bedrijven. “Twee jaar geleden heb ik het roer helemaal omgegooid en ben ik begonnen met product design”, vertelt hij. “Ik wil proberen de traditionele souvenirmarkt een beetje wakker te schudden met mijn concepten.”

Joost Gijzels ontwerpen zijn ‘stadsgerelateerd’. Dat betekent: een vaas, lamp of mal voor zandkastelen in de vorm van de Domtoren. Een ketting in de vorm van de stadsbuitengracht, of een grote versie voor aan de muur. “Ik verzin mijn producten in Utrecht en ik test ze hier lokaal. Dan kijk ik of iets aanslaat. Is dat het geval, dan kan ik het idee uitrollen naar andere steden.” Joost heeft ook zandkasteelmallen van bijvoorbeeld de Lange Jan in Middelburg en de Groningse Martinitoren gemaakt. En net zoals de Utrechtse stadsbuitengracht, kan je ook de grachten van Zwolle en Den Bosch om je hals hangen.

De singel is rond

Voor inspiratie hoeft Joost niet per se naar de Dutch Design Week. Hij vindt zijn

ideeën overal. “Sinds een tijdje is de singel om Utrecht weer rond, dat was voor mij een goed moment om van deze unieke vorm een object/ornament te maken, het stadshart genaamd.” Ik verkoop dat nu in de vorm van kettingen en muurdecoratie, in samenwerking met de winkel Keck&Lisa.” Even was er het idee bij de gemeente om het object in te zetten als levensgroot object voor de opening van de singel, maar door de tussenkomst van corona is dat uiteindelijk niet doorgegaan.

Domtoren zandmallen

Ook door een zandbak kan Joost zomaar op een nieuw idee komen. “Ik was geïnspireerd door mijn neefje en nichtje. Die waren van de zomer in de zandbak aan het spelen, de hele tijd bezig met dat emmertje omdraaien om een zandkasteel te bouwen. Toen dacht ik: hier zit meer in. Ik ben in de garage aan de slag gegaan met ducttape en triplex, om de mal voor een Domtoren van zand te maken. Toen mijn neefje en nichtje het zagen, vonden ze het zo leuk, dat ik meteen zag dat daar meer in zat. Ik werk vaak vanuit het trial-and-error principe.”

Joost produceert de zandkasteelmallen genaamd Sandmarks in samenwerking met Buro Ruig, een Utrechtse 3D-printfarm. Toen hij de Domtoren-zandmallen eenmaal produceerde, kwam hij op een nieuw idee: een bloemenvaas in de vorm van de Dom.

“Ik houd van gebruiksvoorwerpen, dus voorwerpen die een functie hebben. Toen we de mal hadden gemaakt, merkte ik dat die heel makkelijk ‘lost’. De materialen die je erin stopt, laten makkelijk los van de binnenkant.” Dat maakt ‘m dus ook heel geschikt als mal voor een porseleinen vaas. De vaas heeft hij ontwikkeld met het Utrechtse keramiekatelier BAM Keramiek en er gaan binnenkort gebouwen uit meer steden in productie bij het bedrijf Cor Unum in Den Bosch, deze worden straks van aardewerk gemaakt en kunnen worden geglazuurd in diverse kleuren.

Utrecht is volgens Joost een ideale stad voor ontwerpers. “Utrecht heeft een fijn ondernemersklimaat. Utrechters durven best wat uit te geven aan mooie spullen en er komen relatief veel dagjesmensen. Voor mij is het een manier om mijn producten lokaal te testen. Zo verandert Utrecht als het ware in mijn proeftuin voor unieke lokale producten.”