Utrechts gemaakt: Judigje maakt sieren van gerecycled goud

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: Judigje Edelsmid.

Judigje van Emmerik werd ‘gegrepen’ door het edelsmeden. Ze ging zich verdiepen in het ambacht en volgde een opleiding tot edelsmid. Nu smeedt ze onder de naam ‘Judigje Edelsmid’ unieke sieraden met de hand en op maat. Haar sieraden zijn gemaakt van duurzaam goud en edelstenen.

Het goud dat Judigje gebruikt voor haar sieraden is duurzaam. Maar wat houdt dat in, duurzaam goud? “Dat is gerecycled goud. Ik koop dat in bij een bedrijf in Duitsland. Daar komt het binnen op verschillende manieren. Mensen leveren bijvoorbeeld oude sieraden in, maar er komt ook veel goud uit oude elektronica. Sieraden en elektronicaonderdelen bestaan vaak uit een combinatie van goud en andere metalen. Denk aan vergulde sieraden. Het goud wordt dus eerst gezuiverd. Dat betekent dat het wordt gescheiden van andere stoffen.”

“Ik koop het goud uiteindelijk in de vorm van granules, dat zijn een soort korreltjes, of als goudsnippers. Daar zijn verschillende soorten in. 24-karaats goud is zuiver goud, maar dat is veel te zacht om sieraden van te maken. Je zou dan een hele dikke ring moeten maken, wil je dat die niet buigt”, vertelt Judigje. Zuiver goud heeft daarbij een heel intense kleur, legt ze uit, een kleur die in westerse landen vaak niet zo gewild is. Roségoud is een stuk populairder: “Dat is 14-karaats goud. Roségoud bestaat uit 60 procent goud en is aangevuld met koper. Daardoor krijgt het de rozige kleur. Ik kan verschillende kleuren goud maken, de vraag is natuurlijk wat een klant mooi vindt en wat goed staat.”

Omsmelten

Het goud smelt Judigje om en vormt het daarna met een wals in een bepaalde dikte en breedte. “Meestal maak ik eerst een basisring, maar het kan dat iemand graag iets anders wil. Die basisring versier ik vervolgens, bijvoorbeeld met blaadjes of bolletjes van goud. Ik soldeer die op de ring met een zachter soort goud.” Voor de edelstenen is solderen niet geschikt. “Je hebt daar een speciale zettechniek voor, waarbij je allemaal freesjes nodig hebt. Je maakt als het ware een holletje, waar dan de steen in komt te liggen. Met goud zet ik de edelsteen vast. Lijm gebruik je niet, dat beïnvloedt de schittering van de steen en lijm kan na een tijdje losweken. Dat is niet de bedoeling.”

De meeste klanten komen bij Judigje Edelsmid op afspraak. “Voor trouwringen maak ik met de klanten meestal drie afspraken. We kijken eerst samen naar wat voor ring iemand graag wil.” Het gaat eigenlijk net als bij kleding, legt Judigje uit. Dan kijk je ook naar welke vorm jou goed staat en welke kleur bij je past. “Ik begin dan met schetsen maken voor het ontwerp van de ring. Zijn die goed, dan ga ik de ring maken. Er volgt een doorpas. De klant komt dan kijken of de ring goed past en kan dan laten weten of er nog dingen moeten worden veranderd. Als de ring goed is, kan de klant ‘m meenemen.”

Judigje vindt het leukste aan haar werk om de sieraden in opdracht te maken. “Ik heb veel trouwringen gemaakt, maar het komt ook voor dat ik voor iemand een mooie geboortering of een ander geboortesieraad maak. Maar het kan ook een sieraad voor het overlijden van een persoon zijn, waarin as van de overledene is verwerkt. Het mooie vind ik, dat ik sieraden maak naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis. Die emoties verwerk ik in een sieraad.”