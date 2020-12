Utrechts gemaakt: Lepels die je helpen minder eten weg te gooien

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: FranksSpoon

Frank Dros is afstuderende en woont in Utrecht. Hij is net zijn eigen onderneming gestart, onder de naam FranksSpoons. Frank maakt lepels voor in de keuken. Die zijn er om te helpen bij het afmeten van eten, voor het in de pan gaat. “Het zijn drie verschillende lepels: een voor het helpen afmeten van spaghetti, een voor kleinere pastasoorten en een voor rijstsoorten. Eigenlijk werken ze als een maatbeker en een opscheplepel tegelijk – je meet met de lepel af hoeveel droge pasta of rijst je wilt koken en dezelfde lepel kan je gebruiken tijdens het koken en het opscheppen.”

Zelf zit Frank niet in de richting voeding of bedrijfskunde, wat zijn studie betreft. FranksSpoons begon als een afstudeerproject voor zijn studie communicatie. “Wat ik het leukst vind, is om voor bewustwording te zorgen bij mensen. Om het verhaal naar buiten te brengen. De marketing en communicatie voor deze onderneming licht ik uit tijdens het project van mijn studie. De rest doe ik helemaal zelf. En dat blijf ik ook doen, nadat ik ben afgestudeerd.”

“Ik woon op kamers hier in Utrecht, met andere studenten. Ik merkte dat we best veel pasta weggooien, als we samen hebben gegeten. De pastasaus bewaren we dan weer wel vaak”, vertelt Frank. Volgens hem gebeurt het vaak dat er te veel pasta wordt gekookt, omdat mensen vaak niet weten hoeveel ze nodig hebben. Of omdat ze niet precies weten hoeveel ze nou écht in de pan gooien. “Mensen zijn zich er niet van bewust hoeveel pasta of rijst in volume toeneemt, wanneer ze het koken. Ze doen te veel in de pan en gooien weg wat er overblijft.”

Het gaat niet om zomaar een beetje eten dat op deze manier in de kliko verdwijnt. “Gemiddeld gooien mensen 25 procent van hun gekookte rijst of pasta weg. Dus van iedere vier pakken rijst die je inkoopt, gooi je één pak weg.” Frank begrijpt het ergens ook wel: “Het kost niet zo veel, dus je gooit het een stuk makkelijker weg.”

Natuurlijk heeft niet iedereen een even grote eetlust, maar de lepel hoeft niet gelijk te staan aan een portie. “Ik ga je niet vertellen hoeveel je moet eten. De lepel is er om maat te geven, maar je weet zelf beter hoeveel je nodig hebt. De lepels zijn ontworpen op basis van een bepaalde hoeveelheid: 80 gram rijstsoorten en 100 gram pastasoorten. Je kan de rijstlepel dus ook gebruiken voor couscous, bijvoorbeeld.”

“De lepels zijn nog niet op de markt”, laat Frank weten. “Daarvoor start ik op 17 december met crowdfunding, via Kickstarter. Mensen kunnen dan een set van drie lepels voorbestellen.” Met het ‘voorschot’ dat ze daarmee inleggen kan Frank beginnen aan de productie. “Ik verwacht dat de eerste duizend sets dan in maart klaar zijn.” Daarover is meer te vinden op de website van FranksSpoons.