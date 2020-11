Utrechts gemaakt: Muziekdoosjes van hout uit de stad

In de rubriek staat een creatief, ambachtelijk of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: Robin Wood Music Boxex

De muziekdoosjes van Rob de Looff zijn uniek; ze zijn gemaakt van stadshout. Dat is hout van Utrechtse bomen. “Het idee voor de muziekdoosjes ontstond toen ik dat stadshout ontdekte”, vertelt hij. Rob legt in december 2015 zijn werk als meubelmaker even stil, zodat hij kan experimenteren met het idee. In februari 2016 besluit hij de muziekdoosjes fulltime te gaan maken. “Het interesseerde me niet of ik er meteen van kon leven, want ik had vertrouwen in wat ik maakte. Dat vertrouwen bleek terecht.”

Sindsdien maakt Rob de Robin Wood muziekdoosjes in kleine oplagen. Daarvoor haalt hij hout bij Tafelboom, een Utrechts bedrijf dat tafels maakt van datzelfde stadshout. “Er moeten elk jaar vele bomen gekapt worden in de stad. Ze zijn ziek, of ze moeten wijken als er een straat wordt opengehaald, of ze zijn beschadigd door een storm.”

Die Utrechtse bomen gingen, en gaan voor een deel nog steeds, gewoon door de houtversnipperaar. Zonde, vindt Rob. “Voor veel mensen heeft hout uit hun eigen stad veel meer waarde dan een exclusief soort hout uit een ver oord. Zo behoudt het, omdat ik het ook lokaal bewerk, de band met de plek waar het gegroeid is.” Die plek is tot op de centimeter nauwkeurig terug te vinden in het bomenregister van Utrecht. “Onderop de doosjes staat van welke boom het is gemaakt en aan welke straat die stond, of in welk park.”

“Ik had al wel eens muziekdoosjes gemaakt van ‘gewoon’ hout. Maar ik vond het zo’n wonderlijk gegeven, dat je planken kon kopen van specifieke bomen uit Utrecht. Toen dacht ik eigenlijk direct: dit is echt iets om cadeaus van te maken.” Dat de muziekdoosjes cadeaus zijn, ligt volgens Rob erg voor de hand. “Muziek is een leuk cadeau om te geven. Het wordt vaak gegeven als geboortecadeau, maar ik denk dat het voor alle leeftijden leuk is.”

Rob denkt dat een muziekdoosje past bij bijzondere momenten, waarvan er in een mensenleven meer zijn dan alleen bij de geboorte. Het kan dus net zo goed een afscheidscadeau zijn. “Wat ook gebeurt – ik kan het aan de gravering op het doosje zien – is dat mensen hun partner ten huwelijk vragen via een muziekdoosje.”

Het houten deel van de muziekdoosjes maakt Rob in Createur, een gemeenschappelijke houtwerkplaats in Utrecht. “Daar gebruik ik de houtbewerkingsmachines om het hout op maat te zagen en te schaven.” Dan komt er nog zo’n metalen mechaniekje op dat de muziek maakt. Het ‘muziekje’ zet hij er later in, want hij verkoopt veel van de muziekdoosjes op bestelling. “Mensen kunnen zelf de melodie kiezen, welk hout ze graag willen en of ze iets op het muziekdoosje laten graveren.”

Klassiek tot popmuziek

De muziekjes laat Rob uit Duitsland, Frankrijk of Engeland komen en die kunnen van alles zijn, van klassiek tot popmuziek. ‘Als ik boven op de Dom sta’ kan voor zo’n Utrechts gemaakt cadeau natuurlijk niet ontbreken. “Die koop ik speciaal in hier in Utrecht, bij Museum Speelklok.”

Rob van Looff ziet de muziekdoosjes als een hommage aan de bomen en de vogels van de stad Utrecht. Het zorgt voor positieve reacties: “Mensen laten weten dat ze enorm waarderen dat ik aandacht besteed aan het hout.” En dat Robin Wood tot Music Box Company of the Year 2020 is uitgeroepen? “Ja. Daar heb ik niet zo veel bombarie van gemaakt, maar het is leuk om de erkenning te krijgen.”