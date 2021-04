Utrechts gemaakt: Ventje bouwt prijswinnend interieur voor Volkswagen camperbusjes

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: Ventje

Frank Westland begon zo’n drie jaar geleden met het ontwerpen van een nieuw interieur voor Volkswagen camperbusjes. Sinds een jaar zijn de interieurs op de markt. Iemand met een geschikt bestelbusje kan zo’n interieur laten inbouwen bij Franks bedrijf, Ventje. Afgelopen maand won het interieurontwerp van Ventje een prestigieuze Red Dot Design Award in de categorie productontwerp.

Tientallen jaren worden Volkswagenbusjes al gebruikt om te kamperen. Frank: “Ik heb in het nieuwe ontwerp de indeling helemaal uitgedacht en uitgetekend. Het is eigenlijk voor het eerst dat er een heel ander interieur voor dit soort camperbusjes komt. Vijftig jaar lang heeft iedereen hetzelfde gedaan: het keukentje in de lengte en het bed achterin.”

Hoe ziet dat interieur van Ventje er dan uit? Wat maakt het zo anders? “De keuken zit dwars op de rijrichting en in de achterkant van de bus”, vertelt Frank. “Dat betekent dat, als je de achterklep opengooit, je staand achter de bus kan koken. Maar je kan ook vanbinnen bij de keuken en de lades daaronder.”

De stoelen in de bus kan je op verschillende manieren opstellen, afhankelijk van wat je op dat moment van je kampeerreis het handigst vindt. “De stoelen kunnen in een vierzitsopstelling met een tafel en je kan er een loungebank met rugleuningen mee maken. En van alle matraskussens kan je een bed maken.” Ook aan de opslagruimte is gedacht, die vind je onder de banken.

Als industrieel ontwerper en fervent kampeerder liep Frank al wel tien jaar rond met ideeën voor een nieuw ontwerp van het camperinterieur: “Ik ben met een grote rugzak op kampeerreis geweest buiten Europa. Vaak kan je makkelijk je tentje opzetten om te overnachten. Ik merkte dat je in Europa helemaal niet zo’n vrijheid hebt, als je met je tent op reis gaat. Met een camperbusje wel: daar zit alles in en dus hoef je bijna niks te plannen. Met dat idee ben ik aan de slag gegaan met ontwerpen. Eigenlijk heb ik gewoon gemaakt wat mij het beste leek.” Waarom een camper en niet een caravan? “Zo’n Volkswagen T5 of T6, die zijn mooi compact, daar rij je zo mee weg.”

Ventje bouwt niet alleen de prijswinnende interieurs in bussen. Je kan bij dit Utrechtse bedrijf ook de ingerichte camperbusjes huren, vertelt Frank. “Wij zijn er zó van overtuigd dat we een goed product hebben. Zeker in deze tijd, met corona en nu veel dingen niet kunnen, is het een mooie manier van reizen. We verhuren de campers, omdat we zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid willen geven om op deze manier op reis te gaan.” Het team van Ventje krijgt veel enthousiaste reacties van huurders. “Het is leuk om bijvoorbeeld een mailtje uit Bretagne te krijgen, dan weet je ook waar de busjes helemaal komen. Het is voor ons als startup erg fijn om te merken dat mensen een goeie ervaring met onze campers hebben.”