Utrechtse broers vertellen hun rauwe verhaal met eigen kledingmerk Reggies Clothing

Reggies Clothing is het jonge kledingmerk van twee broers van 16 en 18 jaar uit Utrecht. Met dit merk willen ze hun rauwe verhaal vertellen; de oudste broer zit namelijk in de gevangenis. De jongere broer werkt vanuit het ouderlijk huis verder aan het project, waarbij alles draait om een positieve blik op de toekomst.

Barnabé (16) en zijn oudere broer hebben een verhaal te vertellen. Dat doen ze in de vorm van het kledingmerk Reggies. Bij iedere release hoort een nieuw hoofdstuk van het verhaal. Een nieuw hoofdstuk waarin de broers willen meegeven: dit is hoe wij het beste maken van onze situatie. De situatie van Barnabé en zijn broer is namelijk niet de gemakkelijkste. De oudere broer van Barnabé zit in de gevangenis. Om die reden mag hij geen pers te woord staan; Barnabé vertelt ons daarom het verhaal zoals zijn broer dat zelf zou doen. Dat begint in 2020. “Mijn broer heeft toen domme dingen gedaan, waarvoor hij toen kwam vast te zitten. Eerst kwam hij in de jeugdgevangenis, maar hij was weer voor een tijdje vrij toen hij wachtte op een uitspraak van de rechter. Toen kwam een lange gevangenisstraf.” Hoe ga je daarmee om? “Aan het begin was alles heel heftig voor ons”, vertelt Barnabé, “maar nu is het meer ‘standaard’ geworden. Dit is nu gewoon de situatie waarin we leven.”

Ook in deze situatie kan je er het beste van maken, is het motto van de broers. Barnabé: “Keep it reggies. Dat komt erop neer dat je het negatieve in het positieve verandert. Je kan je tijd wel uitzitten, maar je kan ook wat doen met die tijd. Ik had al eerder het idee om een kledinglijn te starten en dat kwam na de uitspraak van de rechter weer terug. We zijn er na de uitspraak van de rechter ook serieus mee aan de slag gegaan. Ik ben al snel gaan zoeken naar kledingproducenten en iemand die een logo kon ontwerpen. In december 2021 plaatsten we onze eerste order voor trainingspakken. Die hebben we in maart uitgebracht.” Er was toen nog geen website, alles gebeurde binnen de kennissenkring van de broers. “Dat zijn mensen die ons kennen, en die kennen ook ons verhaal.”

Tekst loopt door onder de foto

En juist dat verhaal maakte de kleding bijzonder, bedachten Barnabé en zijn broer. “We willen echt meegeven dat je van de ergste situatie het beste kan maken. Dat je iets negatiefs altijd kan omdraaien tot iets positiefs. Dat is onze missie met Reggies.” Het werkt zo: bij iedere release van nieuwe kledingstukken hoort een hoofdstuk van het verhaal. De hoofdstukken, of ‘chapters’, van het verhaal schrijven Barnabé en zijn broer in samenwerking met een schrijfster. Ze worden afgedrukt op ‘story cards’. Koop je een kledingstuk van het chapter ‘Lost Time’, dan krijg je daar de bijpassende story card bij.

Het samenwerken aan Reggies kan nog wel eens lastig zijn, laat hij weten. “In de samenwerking kan mijn broer fysiek niet heel veel bijdragen aan Reggies. Ook kan het frustrerend zijn als we het niet eens worden aan de telefoon en dat hij dan net wordt weggeroepen. Bellen doen we wel bijna elke dag, dat kan gewoon altijd.” Ondanks dit soort obstakels vindt Barnabé het erg belangrijk om door te gaan met de onderneming. “Het is voor mijn broer heel goed om dit te doen. Het is een positieve bezigheid en het geeft een goed vooruitzicht. Reggies staat voor hem klaar als hij vrijkomt. In plaats van dat hij oude gewoontes oppakt, kan hiermee aan de slag.”

De kleding van het nieuwste hoofdstuk ‘Lost Time’ is begin december uitgekomen. Daarvoor heeft Reggies Clothing een campagnevideo gemaakt. De video is te vinden op de website en sociale media van Reggies Clothing.