Utrechtse Dolly Bakfiets focust zich op jonge gezinnen: ‘We richten ons niet op grote commerciële partijen’

Utrecht telt in 2040 zo’n 474.000 inwoners, althans dat zijn de meest recente verwachtingen. Gezinnen met jonge kinderen moeten zich door een steeds vollere stad manoeuvreren. ‘Autoluw’ is het nieuwe credo. De elektrische bakfiets is in opkomst. Dat merkt ook Alfred van der Heiden, oprichter en directeur van Dolly Bakfiets.

Ruim tien jaar geleden, in 2011, startte Van der Heiden met Dolly. “De eerste jaren hebben we genomen om het ontwerp te finetunen en om de technische specificaties goed te krijgen. Wat later hebben we de reset-button ingedrukt en zijn we overgestapt naar een elektrisch model.” Vier jaar geleden heeft het bedrijf gekozen voor een nieuwe, grote omslag. “We leveren niet meer via lokale fietsenwinkels, maar verkopen de bakfietsen rechtstreeks aan jonge gezinnen.”

Dolly heeft in totaal twaalf busjes door Nederland rijden. Daarbij kunnen jonge gezinnen een proefrit boeken. “Een collega komt dan langs in een busje, met één of twee bakfietsen. Vooral voor gezinnen met een klein kindje, of die nog in verwachting zijn, is het een hele opgave om naar de fietsenwinkel te gaan. Je ziet ook dat mensen de bakfiets even in hun tuin of schuur willen passen, of dat ze dat stukje naar de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf willen fietsen. Dan weet je wat je er straks in het dagelijks leven aan hebt.”

Geen auto

Het lijkt een gewaagde stap om als producent ook zelf de verkoop over te nemen. De hoofdreden voor het rechtstreeks verkopen, in plaats van via de fietsenmaker, is volgens Van der Heiden een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. “De ene fietsenmaker is de andere niet. De één levert niet dezelfde service als de ander. Een bakfiets is bovendien een heel ander product dan een fiets. Als je een elektrische fiets moet laten repareren, kan je die zo een week kwijt zijn. Je krijgt een leenfiets mee. Maar veel mensen met een bakfiets, hebben geen auto. Bij veel fietsenwinkels is het niet mogelijk om een leenbakfiets mee te nemen. En die bakfiets kan je dan niet zomaar een week missen, hooguit twee dagen. Er zijn veel winkels die daar niet genoeg op inspelen. Wij wel: wij komen langs voor service en onderhoud aan huis en hebben een leen-Dolly als we het niet ter plekke kunnen oplossen.”

Gladde pedalen

“Het dagelijkse contact met Dollyrijders helpt ons de Dolly iedere dag beter te maken”, laat Alfred van der Heiden weten. “Het is nu zo dat we ook de kleine dingen van de consument terughoren, dat zou via een fietsenmaker niet zo zijn. We kregen terug dat de pedalen best wel glad kunnen zijn als het regent, zeker als je nette schoenen aanhebt. Dat hoor je anders nooit terug, maar het geeft ons de kans om verder te kijken naar antislip-pedalen, net als naar dingen als verlichting, riempjes en gordels.” Dolly heeft volgens de oprichter een duidelijke focus. “We willen de mooiste en de beste bakfietsen maken voor jonge gezinnen. We richten ons niet op grote commerciële partijen. Je kan bij ons ook niet kiezen uit een goedkopere of een betere optie, zoals een goedkopere of een betere rem. Bij ons heb je alleen de goede remmen, een sterke motor en een grote accu.”

Assemblage

Sinds de oprichting, worden Dolly’s gebouwd in werkplaatsen verspreid door Nederland. “Dit wordt voor een groot deel uitgevoerd in sociale werkplaatsen, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen is het prachtig om aan een product als een bakfiets te werken: ook al gaat het om iemand die alleen maar handvatten op de fietsen zet, die ziet aan het eind van de dag wat die heeft bijgedragen aan het eindproduct.”

Inmiddels kom je Dolly’s in heel Nederland tegen, maar we zijn trots op onze Utrechtse roots. En goed bereikbaar voor de vele nieuwe collega’s die ze zoeken; “Qua ligging is Utrecht mooi centraal en we hebben net een gloednieuw magazijn en kantoor in Overvecht. Als we op vrijdagmiddag met het team op de bakfiets stappen, zijn we binnen een kwartiertje in het centrum.”