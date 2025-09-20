Utrechtse frietwinkel Dapp staat op het wereldkampioenschap friet in Frankrijk

Het begon voor oprichter en eigenaar Siem van Bruggen ruim tien jaar geleden met een bakfiets op de biologische markt in Utrecht. Daar verkocht hij zijn friet. Inmiddels heeft hij een Dapp Frietwinkel in Utrecht en in Leiden én staat hij eind september op het wereldkampioenschap friet in Frankrijk, ofwel de French Fries World Championships.

“Wat voor veel mensen een simpele snack lijkt, is voor mij een serieus ambacht”, vertelt Siem. “Het vraagt precisie, geduld en zorg. Dat ik dat nu mag laten zien op een wereldkampioenschap, maakt me ontzettend trots.”

De Utrechtse biologische frietzaak is dus genomineerd om Nederland te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap friet in het Franse Arras. Op 27 september doen ze mee in twee categorieën: Authentieke Friet en Wereldfriet. Buiten op een groot marktplein passeren de landen in de verschillende categorieën de revue, van België en het Verenigd Koninkrijk tot Japan.

In de eerste categorie doet eigenaar Siem mee met zijn klassieker: friet gemaakt van handgesneden Agria-aardappelen, gebakken met de triple-fried-methode en met een vleugje rozemarijn. Dat houdt in dat hij de aardappelen eerst blancheert en vervolgens nog twee keer frituurt. “Zo kan ik ook dingen toevoegen aan het water die de smaak beïnvloeden. Ik doe er rozemarijn doorheen, net als door de mayonaise.”

Tekst loopt door onder de foto

Hij benadrukt dat je goede friet niet alleen maakt. “Daar heb je ook een goede boer voor nodig. Ik maak mijn friet graag van Agria-aardappelen. Die groeien in de zeeklei. En door te werken met biologische aardappelen hebben ze harder moeten werken om te groeien. Daardoor hebben ze meer smaak.”

Geheime kruidenmix

Niet alleen Siem, maar ook medewerker Daan doet mee. In de categorie Wereldfriet maakt Daan de zogenoemde Dapp-Spice Bag: een Iers-Chinees frietgerecht met friet, krokante kip, paprika, ui, knoflook, chili en een geheime kruidenmix. Met zijn gerecht won Daan eerder de interne Frietcup bij Dapp. In de aanloop naar het WK is het gerecht tijdelijk te proeven in de winkels in Utrecht en Leiden.

Tekst loopt door onder de foto

“Ik had niet verwacht dat ik zou winnen”, zegt Daan. “Ik werk hier nog niet zo lang. Het is leuk om samen het gerecht voor het WK nog beter, lekkerder en mooier te krijgen.” Samen zijn ze druk aan het oefenen om hun gerechten te perfectioneren. Siem houdt zich bezig met het selecteren van de aardappels en het aanscherpen van de baktechniek. “Het is alsof we ons klaarmaken voor een finale,” zegt formulemanager Luuk. “Elke stap, van aardappel tot elke gram ingrediënten in onze kruidenmix, moet kloppen.”

‘Gasten van het eerste uur’

Dapp Frietwinkel opende in 2014 in de Vinkenburgstraat. Later volgde een tweede locatie in Leiden. Formulemanager Luuk vindt het mooi om te zien dat er nog steeds gasten van het eerste uur langskomen. “Zo komt Frans iedere vrijdag nog steeds een klein frietje mayo halen.”

Siem bakte en verkocht zijn handgesneden friet voor het eerst vanuit zijn bakfiets. Daarmee stond hij onder andere op de biologische markt. Mensen bleven terugkomen voor zijn knapperige friet. “Er zijn heel weinig plekken waar de friet nog ter plekke wordt gesneden.” Siem wijst naar de tientallen zakken aardappelen die opgestapeld tegen de muur liggen. “De beste friet eet je met je handen, vers uit de frituur, nog dampend en in een papieren puntzak.”

Benieuwd naar meer verhalen van Utrechtse ondernemers uit de rubriek ‘Op bezoek bij’? Die zijn hier te vinden.