Utrechtse horecaondernemer wast auto’s tijdens lockdown; ‘Ik heb een liefde ontwikkeld voor het vak’

Robin Mol had net zijn eigen zaak, Café du Dôme aan het Utrechtse Domplein, geopend in februari 2020. Een maand later sloeg het noodlot toe: vanwege de eerste coronagolf ging het hele land in lockdown. Robin ging niet bij de pakken neerzitten, maar begon een autowasservice aan huis.

Soak City is de redding voor horecaondernemer Robin Mol, die anders net als vele andere mensen uit de Utrechtse horeca zonder werk zit. Nadat zijn pas geopende Café du Dôme in maart de deuren moest sluiten, was hij totaal van de leg: “Ik liep een paar dagen verdwaasd rond over straat, helemaal alleen.”

Lichtje

“Ik ging naar mijn café, dat in de foyer van het oude UCK-gebouw zit. Daarachter zit een binnenplaats. Daar zag ik allemaal vieze ruiten”, vertelt Robin. Dan gaat er een lichtje bij hem branden. “Ik wilde de ruiten wassen en dacht: misschien moet ik dat gewoon in de wijken gaan doen.”

Het ‘monopolie’ dat ruitenwassers volgens Robin in sommige buurten hebben, doet hem toch weer terugkomen op zijn idee. Dan weet hij het: hij gaat auto’s wassen aan huis. “Mensen willen graag betalen voor het autowassen, maar willen eigenlijk vooral de horeca steunen tijdens de lockdown.”

Lopend vuurtje

De service van Soak City gaat al snel als een lopend vuurtje: “Veel mensen voelen zich betrokken met het wel en wee van de Utrechtse horeca. Ze hebben de behoefte om te helpen en delen de autowasservice via hun buurtapps.” Het duurt niet lang tot Robin ook autowasklussen voor andere horecamensen heeft.

“Er zijn nu vier anderen die elk een dag per week kunnen werken. Je wast ongeveer drie auto’s per dag.” Auto-eigenaren betalen voor een wasbeurt aan huis 25 euro. De auto wordt daarvoor van binnen en buiten schoongemaakt, tot en met de velgen. Robin: “Ik wil ook pepermuntjes bestellen, voor op het dashboard.”

Liefde

Aan het wassen houdt Robin een hobby over: “Ik heb echt een liefde voor auto’s wassen ontwikkeld. Er bestaat een autowascommunity – voornamelijk uit mannen – die technieken uitwisselen om de auto zo schoon mogelijk te krijgen. Eerst dacht ik: onzin, maar nu merk ik dat het ene sopje beter schoonmaakt dan het andere.”