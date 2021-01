Utrechtse nieuwsbrievendienst Revue gekocht door Twitter

Twitter heeft de Utrechtse nieuwsbrievendienst Revue gekocht. Dat liet de Amerikaanse sociale mediagigant dinsdag weten.

Revue begon in 2015 als een Utrechtse start-up, van Mohamed El Maslouhi en Martijn de Kuijper. De Kuijper zag in 2015 als een van de eersten dat er voor op zichzelf staande tekstschrijvers nog geen manier was om hun werk te verspreiden via een nieuwsbrief.



Revue is een dienst die iedereen helpt een eigen, mooi opgemaakte en interactieve nieuwsbrief per e-mail te versturen. De maildienst had in het buitenland al meer bekendheid dan in Nederland. Revue wordt gebruikt voor onder andere contentmarketing per e-mail.

Nieuwsbrieven per e-mail bestaan al langer. Waarom heeft Twitter de nieuwsbrievendienst Revue dan toch gekocht? Dat hoort bij het plan van Twitter om, naast bedrijven, ook andere tekstschrijver en redacteurs de mogelijkheid te geven hun werk met het publiek te delen. Via Twitter kon dat al in een beperkt aantal leestekens. Nu kan dat dus ook met langere teksten.

Betalend publiek

Een belangrijke eigenschap van de dienst is daarbij dat de tekstschrijvers met Revue de mogelijkheid hebben om lezers te laten betalen. Zo wordt het voor onder meer curatoren, schrijvers, journalisten en uitgevers makkelijker om geld te verdienen aan de nieuwsbrieven.

Vooralsnog blijft Revue een aparte dienst waarmee tekstschrijvers en andere makers hun nieuwsbrieven kunnen opmaken. Hiermee kunnen ze een een vaste groep lezers opbouwen en mogelijk daaraan verdienen. Twitter wil de diensten van Revue uitbreiden en beter maken. Daarvoor neemt het platform extra mensen in dienst.

Voor hoeveel Twitter het bedrijf heeft gekocht, wil Revue niet zeggen.