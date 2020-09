Utrechtse ondernemer: ‘Duurzaam is vaak nog te veel geitenwollen sokken’

De Utrechtse studente Donna Kwaaitaal heeft haar eigen duurzame webshop geopend, naar eigen zeggen eentje zónder hoog geitenwollen sokken-gehalte. Want duurzaam leven, dat is belangrijk voor haar, maar het mag er ook gewoon goed uitzien.

“Ik hoorde van veel mensen om mij heen dat ze wel duurzamer wilden leven, maar niet zo goed wisten waar ze moesten beginnen”, zegt Donna Kwaaitaal. En daarom begon ze samen met haar moeder, Pauline Grünberg, haar eigen webshop: On the right foot.

Hiervoor deed Kwaaitaal uitgebreid onderzoek naar andere duurzame bedrijven in de branche. Ze kwam erachter dat het imago van veel bedrijven vaak nog ‘te veel geitenwollen sokken’ is. Dat kan anders, vindt de studente, want studenten en dertigers hebben ook interesse in duurzaam leven: “Met hippe producten kan dat ook voor een jongere doelgroep veel aantrekkelijker zijn.”

Appelleer

Met hippe producten bedoelt Donna Kwaaitaal onder andere sneakers gemaakt van appelleer en bijpassende sokken van biokatoen. Maar ook zepen van het Utrechtse Zeeplokaal, zonder sulfaten en palmolie. Alle producten van On the right foot moeten voldoen aan minimaal vijf van hun ‘duurzaamheidspijlers’. Dat zijn een soort maatstaven waarmee je kan bekijken of een bedrijf duurzaam is.

“We kijken niet alleen naar de producten, maar ook naar het bedrijf zelf”, legt Kwaaitaal uit. “Bijvoorbeeld, het verhaal van een bedrijf moet goed zijn, de manier waarop ze de productie aanpakken en we letten ook op de relaties die bedrijven met hun leveranciers hebben.”

Onderzoek

Het belangrijkste bij het bepalen van de duurzaamheid van een bedrijf, is volgens de jonge ondernemer de doorzichtigheid in de organisatie. “Je kan altijd onderzoek doen naar de productie. Als een bedrijf duurzaam is, geven ze dat vaak uitgebreid aan op hun website.”

Donna Kwaaitaal verkoopt de duurzame producten in haar webshop. Een paar appelleren sneakers kosten net geen 140 euro.