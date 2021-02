Utrechtse ondernemers bereiden zich voor op click & collect: ‘Eerste stap naar verder opengaan’

In de Utrechtse binnenstad willen 25 winkeliers een afhaalpunt opzetten, meldde de gemeente Utrecht donderdagavond. Nog niet veel animo dus, al kan dat volgens wethouder Anke Klein altijd nog komen, bijvoorbeeld omdat winkeliers eerst even de kat uit de boom kijken. Winkels die dat in ieder geval niet doen zijn Broese en spellenwinkel Subcultures. Zij zijn druk bezig met het voorbereiden van hun afhaalpunt.

Bij Broese hadden ze een beetje een andere voorstelling van een afhaalloket, maar ze zijn wel blij dat ze weer wat contact met klanten hebben. “We hadden eigenlijk meer verwacht dat het zo zou gaan als in een kaaszaak of chocoladewinkel: dat mensen dus uit het assortiment kiezen en dat wij daarbij helpen”, zegt eigenaar Sandra van Doorn.

Van Doorn ziet het openen van een afhaalpunt als eerste stap. “Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar we zien dat deze gang van zaken een eerste stap is naar verder opengaan, ook al is dat met mondkapjes en afstand houden. We willen onze klanten natuurlijk graag tevreden houden en vinden contact met onze klanten heel belangrijk.”

Ook logistiek levert click & collect voor Broese geen problemen op. “Wij zijn toch met z’n allen in de winkel aan het werk, dus als er dan iemand op de deur klopt of aanbelt en wij pakken wat diegene besteld had, dan gaat dat in één moeite door. We denken niet dat het afhalen zo massaal wordt dat we niet meer kunnen thuisbezorgen.”

Subcultures

Ook spellenwinkel Subcultures aan de Oudegracht is bezig met het opbouwen van een afhaalpunt. Subcultures probeert, net als de rest van het jaar, een beetje met de stroom mee te gaan. “We kijken al een jaar wat er gebeurt en wat zinvol is om te doen”, zegt eigenaar Tijn Rams. Zo is de winkel bestellingen thuis gaan bezorgen. Doordeweeks met behulp van de Fietskoerier en in het weekend door zelf de Utrechtse deuren langs te fietsen.

Rams startte aan het begin van de coronacrisis met een kleine webshop. “Maar sinds november is die veel professioneler. We hebben veel meer opties, waaronder een optie voor click & collect, dus dat kwam goed uit”, zegt hij. Hij is dan ook blij dat ze een afhaalpunt mogen openen. “Je wil niet weten hoe vaak wij, ook nu nog, de vraag krijgen, ‘kan ik niet even langskomen?’”

Hoe druk het gaat worden bij het afhaalpunt weet Rams niet. “We hebben een ingang aan de straat, maar de winkel heeft ook een werfkelder. Als het heel druk wordt, kunnen we dus zelfs twee afhaalpunten openen.”

Woensdag

Met click & collect kunnen mensen vanaf volgende week woensdag bij een winkel online of telefonisch een bestelling plaatsen en die vervolgens, minimaal vier uur later, in de winkel zelf ophalen. Ze krijgen daarvoor na de bestelling een tijdvak, zodat drukte en rijen voor de winkel voorkomen worden.