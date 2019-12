Utrechtse ondernemers hadden het moeilijk in 2019; Een gemis voor de stad

Het afgelopen jaar was weer een komen en gaan van Utrechtse ondernemers en winkeliers in de stad. Er vertrokken iconische winkels zoals Fietsenwinkel Co van Beek, Muziek Staffhorst Vinyl en De Wijze Kater en er kwamen veel nieuwe ‘concepten’ voor terug. Inmiddels zijn er nog maar een paar zelfstandige ondernemers die hun plekje in de binnenstad hebben weten te behouden. Een overzicht.

”De mensenmassa’s zijn meer verspreid over de stad en trekken toch snel naar het winkelcentrum Hoog Catharijne”, dat zei Ruud Reijers, eigenaar van Juwelier Punte, in november. Als bij een echt familiebedrijf staat hij samen met onder andere zijn zus en vrouw iedere week in de winkel.

60 jaar lang heeft de juwelierszaak met crisissen, criminaliteit en fluctuerende goudprijzen te maken gehad, maar de winkel heeft zich al die tijd in hetzelfde pand aan de Choorstraat staande gehouden. Reijers kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

Co van Beek

500 meter verderop aan de Springweg liep het verhaal van Fietswinkel Co van Beek – die net zoals de juwelierszaak in 1959 opende – minder goed af.

“Mensen staan tegenwoordig mijn producten te scannen in de winkel. Als ze bijvoorbeeld zien dat het slot voor 5 euro goedkoper bij een webshop te krijgen is, bestellen ze het daar. Ik heb de laatste jaren mijn prijzen al omlaag gegooid, maar op een gegeven moment houdt het op”, vertelde eigenaar Co van Beek in juni. Zijn winkel aan de Springweg sloot een maand later.

Van Beek houdt zich tegenwoordig bezig met zijn bedrijf politiefiets.nl in Groenekan. Daar onderhoudt hij dienstfietsen en kleding van verschillende bedrijven en overheidsinstanties.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Wijze Kater

In september stopte Leo Spee met zijn boeken- en edelsteenwinkel ‘De Wijze Kater’ aan de Mariaplaats. Spee kampte al langer met fysieke klachten en was toe aan zijn pensioen, maar de financiële redenen gaven de doorslag om de deuren te sluiten.

“Elk mineraal is uniek. Op het internet vind je geen edelstenen die identiek zijn aan de stenen bij ons in de winkel. Veel van onze boeken zijn daarentegen gewoon online te bestellen”, vertelde hij.

Klanten kochten na de crisis in 2008 maar weinig boeken bij hem en gaven hun geld vooral uit op het internet. “Een boekhandel is namelijk niet meer rendabel”, was Spee duidelijk. Hij was gelukkig niet al te treurig over de sluiting van zijn zaak. “Dingen komen en dingen gaan. Ik lig er niet wakker van.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Literaire Boekhandel

Ook de Literaire Boekhandel aan de Lijnmarkt moest de deuren sluiten. Volgens de eigenaresse Thoma Adelaar werd de winkel, die ruim 30 jaar bestond, ‘achter haar rug om’ verkocht en was het niet haalbaar om in een ander pand in de binnenstad verder te gaan. Daarvoor waren de huren volgens haar te hoog geworden.

“Ons geliefde pand op de Lijnmarkt, met het ‘Podium voor Poëzie’ waar zoveel activiteiten plaatsvinden: optredens, boekpresentaties, lezingen en leesclubs – is zo maar, achter onze rug om, verkocht aan iemand die er zijn eigen onderneming gaat uitvoeren en dat zal, tot ieders spijt, zeker geen boekhandel zijn”, vertelde ze bedroefd aan DUIC.

De nieuwe gebruiker van het pand is inmiddels ook bekend. Hardloopwinkel All4running gaat er een winkel openen. In september startten de verbouwingen die meerdere maanden in beslag nemen. Begin volgend jaar moet de zaak open zijn.

Toko Mitra

De huurkosten voor een nieuwe locatie waren ook niet voor Toko Mitra aan de Lange Viestraat te overzien. Nadat het huurcontract van de eigenaar Surjo Utomo in ‘De Planeet’ niet werd verlengd werd nog even naar een nieuwe plek gezocht, maar dat bleek tevergeefs. Ook een online petitie bleek niets meer uit te halen.

Het geliefde afhaalrestaurant moest na ruim 30 jaar sluiten. Volgens de Utrechtse politieke partij GroenLinks stond het sluiten van het afhaalrestaurant voor een bredere ontwikkeling in de stad waarbij het voor kleine ondernemers lastiger werd om een geschikte ruimte te vinden in het centrum.

Onlangs werd bekend dat in het pand van De Planeet (nu ‘House Modernes’) vanaf 2021 zeven verdiepingen als flexwerkplekken worden aangeboden.

Tekst loopt door onder afbeelding.

De Utrechtse platenwinkel Muziek Staffhorst Vinyl werd voor de tweede keer failliet verklaard nadat de eigenaren Anne Veen en Martin Staffhorst in 2017 nieuw leven in de winkel bliezen. De platenzaak was een begrip in Utrecht en omgeving.

Veen vertelde er in augustus over: “We hebben er heel veel geld in geïnvesteerd, veel reclame gemaakt. (…) Maar alle inspanningen hebben niet tot voldoende omzet geleid. We hebben een geweldige tijd gehad.”

Foto Film Office

De 70-jarige Thomas Willemse sloot in september na vijftig jaar voorgoed de deuren van speciaalzaak Foto Film Office aan de Biltstraat. “Ik heb altijd gezegd dat ik de zaak verticaal wil verlaten en niet horizontaal. Daarom vind ik het nu mooi geweest”, zei Willemse destijds.

Hij is trots op wat hij heeft kunnen betekenen voor zijn klanten. “Toen bekend werd dat ik wegging kwamen mensen bijna radeloos binnen met de vraag waar ze nu naartoe konden gaan.” Als blijk van waardering kwam wethouder Klaas Verschuure langs om Willemse te bedanken voor zijn jarenlange inzet.

Tekst loopt door onder afbeelding.

De concurrentie

Maar het is niet allemaal kommer en kwel in het Utrechtse ondernemerslandschap. Ook voor de kleine ondernemer met een bijzondere winkel blijft er ruimte. Het is wel zaak om je te blijven ontwikkelen. Zo besloot John Versteeg in 2018 dat Schoenmakerij J.P. Versteeg aan de Springweg verder zou gaan als Dé Veterwinkel.

Vorig jaar werd er feest gevierd vanwege het honderdjarig jubileum van de schoenmakerij, maar tegelijkertijd werd er afscheid genomen. Begin december vertelde Versteeg dat die overstap geen makkelijke beslissing was.

“Mensen vragen zich af of het dan zo slecht ging met de schoenmakerij, maar we hadden werk zat. Het lukte niet meer om beide zaken naast elkaar te runnen en dan moet je kiezen.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Waar de komst van online winkelen bij sommige Utrechtse winkels de doodsteek bleek, werkt het online ondernemen voor anderen juist heel goed. Dé Veterwinkel heeft drie webshops, waaronder veters.nl.

Het grootste deel van hun bestellingen komt online binnen. “We hoefden de winkel niet per se te houden, maar dat hebben we wel gedaan. Je bent hier toch bezig: we maken de bestellingen ter plekke. Het contact met klanten is fijn.”

Piercing studio

En er bleek ook ruimte voor nieuwe onderenemers in de Twijnstraat. In mei vestigde daar de nieuwe Piercing Studio Utrecht. Jarenlang had eigenaar Tom van Oudenaarden zijn studio aan de Predikherenstraat, maar verhuisde begin dit jaar naar de oudste winkelstraat van Utrecht.

“Het is een geweldige straat”, vertelde Oudenaarden in oktober tegen DUIC. “Het is een dorp binnen Utrecht. Iedereen kletst met elkaar. Daar word je vrolijk van.”