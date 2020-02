Utrechtse onderneming krijgt 1,75 miljoen van investeringsfonds om verder te groeien

De Utrechtse software-ontwikkelaar Trengo heeft een flinke investering gekregen. Het bedrijf voegt verschillende klant-communicatiekanalen zoals Facebook, Whatsapp, voice en website-chat samen in een gedeelde inbox voor bedrijven. Om de groei in Europa te versnellen heeft investeringsfonds Peak Capital 1,75 miljoen euro in het bedrijf gestoken.