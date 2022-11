Utrechtse scale-up Sneleentaxi krijgt 2,1 miljoen euro groeikapitaal van investeerders

Het Utrechtse boekingsplatform Sneleentaxi heeft bij verschillende investeerders een groeikapitaal opgehaald van in totaal 2,1 miljoen euro. Met dit geld wil het bedrijf verder gaan groeien. Sneleentaxi wil naast particulier en zakelijk vervoer, het zorgvervoer gaan uitbreiden.

In 2015 is Sneleentaxi opgericht. Binnen enkele jaren groeide het platform in de taximarkt uit naar een scale-up. In 2018 kreeg het bedrijf een investering van 460.000 euro opgehaald via crowdfunding. Met dit geld werd het platform verder opgeschaald. Met het nieuwe groeikapitaal van 2,1 miljoen euro wil het bedrijf de groei versnellen.

Waar Sneleentaxi begon als een platform voor de particuliere en zakelijke reiziger, is het bedrijf sinds de coronapandemie ook zorgvervoer erbij gaan doen. “De inefficiëntie in het zorgvervoer is in veel gevallen schrijnend”, zo vertelt algemeen directeur Sven Braam. “Kwetsbare mensen moeten bijvoorbeeld vaak uren wachten en worden dan met een lange omweg vervoerd.”

Opschalen

Via slimme software worden vraag en aanbod in het vervoer samengebracht. Braam: “We hebben inmiddels samenwerkingen met meerdere zorgpartijen en gunnen ook andere partijen de mogelijkheid om onze dienstverlening te ervaren. Hiervoor is een verdere opschaling van onze organisatie en platform noodzakelijk.”

Ondanks het toevoegen van zorgvervoer aan het dienstenpakket, wordt ook de particuliere en zakelijke markt niet vergeten, zegt de algemeen directeur. “De afgelopen jaren hebben wij onze aanrijtijden in heel Nederland weten te verkorten. Met het opgehaalde geld gaan wij nu ook de laatste slag maken – het instant kunnen boeken van vervoer in heel Nederland.”