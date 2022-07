Utrechtse theatervormgever lanceert ecologisch modemerk: ‘Ik wil mijn steentje bijdragen aan de modewereld’

Na bijna veertig jaar in de theaterwereld te hebben gewerkt, besloot Anne Lauwers dat het tijd was voor iets nieuws. Ze wilde graag haar steentje bijdragen aan de modewereld. Dat doet ze in de vorm van ecologische mode, maar niet van het soort ‘geitenwollen sokken’. Veel kleur en een goede snit staan centraal. Een maand geleden heeft ze het merk Flauwers gelanceerd.

Meer dan 38 jaar heeft ze gewerkt als theatervormgeefster onder de naam Atelier Maskerade. Jarenlang heeft Lauwers kostuums en rekwisieten gemaakt. “Ik werkte voor theaterproducties, maar ook voor bedrijven zoals Landal en Hoogvliet. Daarvoor maakte ik kleding voor de mascottes. Maar dat kwam allemaal stil te liggen toen corona kwam. Tijdens de pandemie liep al het werk terug. Ik had toen wat tijd om na te denken over wat ik eigenlijk wilde doen. Hoe wilde ik de, laten we zeggen, laatste tien jaar van mijn carrière invullen? Het leek mij leuk als ik ergens op mijn eigen manier een steentje kon bijdragen aan de modewereld. Want daar is het slecht mee gesteld. Ik wil mijn steentje bijdragen door ecologische kleding op maat te maken.”

Uitbundig

Ongeveer een jaar geleden is Anne Lauwers begonnen met haar nieuwe bedrijf Flauwers. Er ligt een uitgebreid vijfjarenplan en ook heeft ze vijf verschillende ontwerpen gemaakt die klanten bij haar op maat kunnen laten maken. De kleding is volgens Lauwers ‘vrolijk, elegant en florissant’. Ook is er een zekere jaren ’60 stijl in te herkennen. Haar doelgroep is breed wat betreft leeftijd, maar over één ding is Lauwers zeker: het zijn mensen die niet bang zijn om op te vallen in het straatbeeld. “De kledingstijl is uitbundig. Het is geen standaard mode en voor sommige mensen zal het daarom misschien niet geschikt zijn.”

Lauwers vertelt dat ze met een van de kledingstukken, een broek met bloemige print en wijde pijpen, bijna altijd wordt aangesproken op straat. ‘Wat een mooie broek’, hoort ze dan vaak. De Scandinavische stof en print doen denken aan de – eveneens Scandinavische – enthousiaste stijl van Marimekko. “Bij het theater was het altijd uitpakken”, vertelt Lauwers. “Hoeden, maskers en pakken. Ik werkte vaak samen met theatermakers die mij veel vrijheid gaven in mijn werk.”

Eigen draai

Er zit een groot verschil tussen het werk van toen en nu, kan Lauwers vertellen. “Eerst was het zo dat theaterproducties met een heel specifieke vraag bij mij kwamen en dat ging ik dan maken. Nu is het meer zo dat mensen het nog moeten uitzoeken. Dan komen ze binnen er zeggen: ‘Goh dat spreekt mij aan.’”

Zonder specifieke vraag van een opdrachtgever merkt Anne Lauwers ook dat ze meer haar eigen ding kan doen. “Dit is echt mijn ontwerp. Het komt meer van mij en ik vind het leuk dat ik er meer mijn eigen draai aan kan geven.” Ook komt ze bij het maken van kleding die dagelijks gedragen kan worden voor andere uitdagingen te staan. “Deze kleding heeft een andere afwerking nodig, moet regelmatig gewassen kunnen worden en mooi blijven. Ook moeten de kledingstukken meerdere mensen goed staan.”

Eveneens op het gebied van de marketing van haar nieuwe kledingmerk gaat er een nieuwe wereld voor de onderneemster. “Afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd op het gebied van sociale media. Gelukkig krijg ik daar hulp bij.” Stagiaire Fowsiya heeft voor de Instagrampagina van Lauwers een mooi begin gemaakt bij het vergroten van de bekendheid van het merk. Sinds begin mei is modemerk Flauwers dan ook echt van start. Anne Lauwers heeft geduld wat betreft de verkoop. “We zitten echt in de startfase.”