Vier jonge Utrechters startten LOOS: een mobiele supermarkt zonder plastic verpakkingen

Vier jonge Utrechters kregen het een half jaar geleden voor elkaar: ze haalden via crowdfunding het startbedrag op voor hun eigen onderneming. Daarmee begonnen ze de mobiele en verpakkingsvrije supermarkt ‘LOOS’. Inmiddels rijdt de Silo, een elektrische fiets met een grote voorraadkast vol droogwaren, notenmixen en lekkers, door de straten van Utrecht.

De grote berg met onnodige plastic verpakkingen die overblijft na een bezoek aan de supermarkt. Saskia IJpema (24), Nayra van Lubek (21), Jiske de Jong (22) en Laurens Kok (24) ergeren zich er stuk aan. De vier vinden dat het beter moet kunnen. Ze bedachten daarom een mobiele supermarkt met de naam LOOS, want hier kunnen Utrechters verpakkingsloos inkopen doen. De producten van LOOS zijn los verkrijgbaar. Een zakje, pot of trommel kan je zelf meenemen, maar je kan ook een duurzaam en herbruikbaar zakje bij de mobiele super kopen.

Route

Iedere woensdag en vrijdag rijdt de Silo, de omgebouwde bakfiets van LOOS, door de stad. Sinds een paar weken gebeurt dat volgens een vaste route met reguliere standplaatsen. “Eerst konden mensen zich aanmelden voor de route, die reden wij dan af”, vertelt Laurens. “Maar dat werd te ingewikkeld. We zijn nu van het aanmeldsysteem afgestapt en rijden vaste routes. Ook dat werkt goed. We merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden. We zien ook dat er steeds mensen bij ons terugkomen, wat misschien nog wel belangrijker is.”

Hoe zorg je er als nieuwe en mobiele supermarkt voor dat Utrechters je steeds opnieuw goed weten te vinden? Laurens: “We hebben gekeken naar wat mensen willen hebben qua producten. Dat kan wel lastig zijn soms. Dan wordt er de ene week door veel mensen om dadels gevraagd, maar wordt er later weinig van gekocht. Wat we nu hebben toegevoegd, zijn verschillende notenmixen. Ook hebben we gekeken naar wat er voor ons meer waard is; als we alleen maar haver verkopen, komen we niet rond.” Vaste klanten kunnen zich bovendien via de website inschrijven voor meldingen over de route door hun wijk. Zo krijgen ze een herinnering wanneer LOOS weer langskomt en blijven ze op de hoogte van de laatste veranderingen.

Dak eraf

De vrachtfiets ziet er stevig en toch wendbaar uit. “Het is een elektrische fiets en dat is wel nodig ook. Het hele gevaarte weegt zo’n 500 kilo. Dat krijg je zelf niet in beweging.” Ook aan de fiets moest nog het een en ander worden gesleuteld, vertelt de jonge ondernemer lachend. Toen die eenmaal in gebruik was, kwam het team er bijvoorbeeld achter dat het handig was om een tafeltje bij de kassa te hebben. Net als lampjes, die het in de donkere dagen een stuk makkelijker maken om boodschappen in te pakken. “Ook moesten we de klep van het dak extra goed vastmaken”, vertelt Laurens en hij wijst een schroef en een aantal touwtjes aan. “Een keer hadden we last van harde wind en toen vloog het dak er zo af. Dat moesten we natuurlijk zien te voorkomen.”

Een half jaar na het behalen van de crowdfunding heeft LOOS al een tweewekelijkse pop-upwinkel. Die is op zaterdagen in de Alchemist aan de Europalaan geopend. Daar willen de jonge ondernemers gaan experimenteren met een breder aanbod. Er moeten bijvoorbeeld producten komen die moeilijk mee te nemen zijn op de fiets, zoals oliën en siropen of meel. Over nieuwe manieren van uitbreiden en verbeteren van LOOS wordt nog volop gebrainstormd, laat Laurens weten.