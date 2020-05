Vrijdag 22 mei aanstaande start het nieuwe Utrechtse ondernemersprogramma: DUIC in Zaken

Utrecht heeft ruim 40.000 ondernemers, waarvan 10.000 met personeel. Wat doen ze allemaal en wat betekent Utrecht voor ze?

Presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – praat met ondernemers uit de stad over dromen, ambities, innovaties en worstelingen. Natuurlijk vraagt hij ze ook, wat ze met de stad hebben en wie ze graag een keer op de DUIC in Zakenstoel willen zien.

Vrijdag 22 mei is Joep Janssen van Holomoves te gast in DUIC in Zaken. Joep is initiatiefnemer en één van de vier oprichters van Holomoves en zet zich in voor patiënten die lang in een ziekenhuis moeten verblijven en daardoor klachten krijgen door te weinig beweging. Met behulp van augmented reality en serious gaming worden patiënten uitgedaagd om te blijven bewegen.

Hoe dat precies werkt en hoe Holomoves is gekomen tot dit product, hoor en zie je in de allereerste aflevering van DUIC in Zaken. Vanaf vrijdag 22 mei aanstaande te zien op DUIC.

Vragen, ideeën of bijdrage aan het programma? Mail ons op [email protected]