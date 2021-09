Wietske de Blauw van The Ink Society: ‘Het moet makkelijk zijn om binnen te lopen’

In deze rubriek staat een Utrechtse ondernemer of onderneming centraal. Deze week: Wietske de Blauw van The Ink Society

Wietske de Blauw opende samen met Rosie in 2015 tattooshop The Ink Society aan het begin van de Oudegracht. Deze tattooshop is anders dan de meeste andere shops, met een open opstelling en pastelkleuren op de muren. Sinds 2017 runt De Blauw de zaak zelf. Niet iets wat ze had verwacht, maar uiteindelijk wel wat ze altijd al had willen doen.

Het idee voor The Ink Society komt voort uit een eigen behoefte, vertelt Wietske de Blauw. “Veel klassieke tattooshops zijn meer voor stoere heteromannen. Het kan in die shops heel intimiderend zijn om naar binnen te stappen voor een tattoo. Met name voor mensen die al zenuwachtig zijn; je hebt toch pijn bij het zetten van een tattoo, en spanning omdat je iets permanent op je lichaam gaat zetten. Het moet dan juist makkelijk zijn om naar binnen te lopen.” Logischerwijs zijn veel klanten van The Ink Society geen ‘stoere heteromannen’. Dat zijn eerder vrouwen, mensen in de LHBTQI+-gemeenschap en mannen die zich niet identificeren als ‘stoer’.

Stoere-mannen-tattooshop

“Het was nog spannend met het huren van een pand”, vertelt De Blauw. “Toen de verhuurder hoorde dat wij hier een tattooshop wilden beginnen, wees hij ons af. Waar hij natuurlijk aan dacht, was een stoere-mannen-tattooshop. Maar vanaf het moment dat hij ons zag, was hij om.” Daarna begon de grote verbouwing. “De inrichting hebben we zo toegankelijk mogelijk gemaakt. De balie staat aan de zijkant en je komt als klant binnen in een grote, open ruimte. Hier kom je als je een tekening wil laten maken. Achterin, waar getatoeëerd en gepiercet wordt, is het juist wat meer gesloten. Daar heb je meer privacy.”

“En toen konden we open! De eerste twee weken was het súper rustig”, gaat Wietske verder. “Bij een tattooshop loop je natuurlijk niet zomaar even naar binnen om een tattoo te zetten. Dat moet een beetje op gang komen. Daarom hebben we een borrel georganiseerd.” Vanaf dat moment gaat het als een speer en komen er steeds meer mensen een tattoo laten zetten. Niet veel later komt ook de eerste piercer werken bij The Ink District. De Blauw: “We hebben nu tien tattooartiesten, vier ‘apprentices’ (tatoeëerders in opleiding, red.) en drie piercers aan het werk.”

Droombaan

Veel van de artiesten bij The Ink District hebben een achtergrond in de vormgeving of illustratie. Dat geldt ook voor Wietske. “Ik was aan het werk als grafisch vormgever, maar tijdens de economische crisis werd ik ontslagen. Dat was niet zo fijn, op zijn zachtst gezegd. Maar daardoor kon ik wel mijn droom waarmaken.” Nu is de tattoo haar medium. “Een vriend van mij vroeg me opeens of ik een tattoo voor hem wilde ontwerpen. Toen merkte ik dat ik dat gewoon heel erg leuk vond, ook om met mensen te werken.” Sinds 2017 runt Wietske The Ink Society zelf. “Rosie wilde graag meer gaan tatoeëren. Een bedrijf runnen, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Ik had het van tevoren niet verwacht, maar uiteindelijk kan ik nu doen wat ik altijd heb willen doen.”