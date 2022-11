Zes Utrechtse ondernemers uitgeroepen tot ‘Horecaondernemers van het Jaar’

Wichert van Rijn, Sippien Baarsma, Jan en Reinder Braam, Rob Mooiman en Marco Schreutelkamp zijn tijdens de Entree Awards uitgeroepen tot ‘Horecaondernemers van het Jaar’. De jury was zeer onder de indruk van het ondernemerschap van deze club. De verkiezing is een initiatief van het onafhankelijke horecaplatform Entree.

Een jury van 22 personen bezocht in de afgelopen maanden ruim vijftig horecabedrijven die waren genomineerd voor de Entree Award. Daarbij waren WT Urban Kitchen, Fico, The Streetfood Club, Rum Club, Ruby Rose, Botania, De Cocktail Club en Carmel Market in Utrecht.

De winnende horecaondernemers zijn mede-eigenaars van onder meer deze horecazaken. In tegenstelling tot de andere categorieën, wees in de categorie ‘Horecaondernemers van het Jaar’ de redactie van Entree de winnaars aan.

Aandeelhouder

De redactie van Entree vindt de vernieuwende ondernemersvorm van deze zes, waarbij personeel mede-eigenaar wordt, zeer inspirerend. “Werknemers die aandeelhouder worden blijven betrokken en zorgen voor continuïteit. De twaalf bedrijven hebben in totaal veertien eigenaren, waarvan deze zes de ‘spil’ zijn.”

Daarnaast zegt de Entree-redactie de betrokkenheid op de werkvloer te waarderen: “Goed werkgeverschap, succesvolle concepten, drie nominaties voor de Entree Awards 2022 (en vele nominaties afgelopen jaren), hun lef en al hun toekomstplannen.”

Entree

De Entree Awards is een initiatief van Entree, een horecaplatform dat bestaat uit een maandelijks magazine, dagelijks online nieuws, nieuwsbrieven en digitale thema-specials. De Entree Awards werden voor de vijftiende keer georganiseerd.

