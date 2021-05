Zo maakt Evert van Sloten de ‘Domtorentjes’ van Theo Blom

In deze rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: de Domtorentjes van Banketbakkerij Theo Blom

Tot aan het eind van de vorige eeuw is Gerard Blom, de zoon van Theo Blom zelf, eigenaar van Banketbakkerij Theo Blom aan de Zadelstraat. Maar in de familie Blom is er niemand meer die Theo en Gerard wil opvolgen. Dan komt Evert van Sloten in beeld. “Drie van mijn ooms hadden een bakkerij. Mijn vader niet. Kennelijk zit er toch bakkersbloed in mij. Ik wilde ook wel een bakkerij.” Zijn wens wordt werkelijkheid.

Evert van Sloten neemt in 1992 de klassieke Banketbakkerij Theo Blom over. “Toen we hier de boel overnamen in de jaren ’70, moesten we de hele winkel verbouwen. Veel andere zaken maakten toen een nieuwe aluminium pui, maar wij niet. We kregen foto’s van vroeger te zien. Toen had de bakkerij een mooie houten pui. Banketbakkerij Theo Blom is een authentiek bedrijf met authentieke producten. Een modern interieur zou daar niet bij passen. Je zou best wel dingen kunnen veranderen, maar niet de pui. Dat vond ik toen en ik denk er nog steeds zo over.”

Hetzelfde geldt voor veel van de producten die bij Van Sloten over de toonbank gaan. “Er verandert weleens wat in ons aanbod, maar de Domtorentjes en boterspritsen blijven.” De Bergmans boterspritsen maakt de banketbakker volgens een recept van Bergman uit 1888 en ook de Domtorentjes bestaan al geruime tijd. “De Domtorentjes worden volgend jaar 100 jaar oud. Theo Blom was toen hij de zaak overnam, zo slim om de Domtorentjes te maken. Die zijn onze specialiteit sinds 1922.”

De bonbons bestaan uit een zachte, romige chocoladevulling van verse room met een omhulsel van pure chocolade. “Een perfecte combinatie. Ook mensen die pure chocolade niet zo lekker vinden, vinden de Domtorentjes toch wel lekker.” Wat er volgens het recept van Theo Blom precies in de bonbons zit, dat wil Evert van Sloten niet prijsgeven. “Dat is het geheim van de bakker.”

Speciale machine

Wel wil hij vertellen hoe ze gemaakt worden: “Je begint met de buitenkant van pure chocolade, waar het Domtorentje op staat. Dat noem ik de ‘hulsjes’. De gesmolten chocolade gaat in een mal. Dan laten we een speciale machine de belletjes uit de chocolade trillen. Vervolgens laten we het teveel aan chocolade eruit lekken en schrapen we de randjes eraf, zodat ze mooi en glad zijn. De chocolade moet dan goed uitharden. Als de chocolade op de juiste temperatuur komt, dan krimpt ‘ie en komen de hulsjes er zo uit.”

Nadat de hulsjes gemaakt zijn, is het tijd voor de vulling. “De verse room en andere ingrediënten worden samengevoegd in een grote bak. We maken daar heel veel van. De vulling gaat dan in grote spuitzakken. Met één zo’n spuitzak kan je 80 tot 90 bonbons vullen.” Van Sloten maakt per keer een stuk of 1000 Domtorentjes. “In een weekend verkoop ik meestal 1400 of 1500 stuks. Mensen blijven hiervoor komen, want je kan ze niet overal krijgen. Het is een uniek product.”