Open brief: ‘Het Utrecht Science Park heeft een groter sportcentrum nodig’

Olympos, het sportcomplex op het Utrecht Science Park, kan niet meer aan de hoge vraag voldoen. Zo worden ieder jaar vele studenten teleurgesteld omdat er niet genoeg plek is voor alle aanmeldingen en ook enkele studentensportverenigingen zijn al uitgeweken naar andere locaties. Sportraad Utrecht, Studentengeleding van de Universiteitsraad, PvdA, Student & Starter en VIDIUS roepen middels de open brief die hieronder te lezen is op tot actie.

“Aan de Uppsalalaan op het Utrecht Science Park ligt het sportcomplex voor studenten, Olympos. Het biedt een ruim en divers aanbod aan faciliteiten, maar helaas niet genoeg om alle sportende studenten in Utrecht te accommoderen. In 2016 kwamen er nog een bootcampplek, hardloopbanen en enkele voetbal- en volleybalveldjes bij, maar het blijft onvoldoende. In 2019 moesten de studentensportverenigingen 1.800 studenten teleurstellen die hier wilden sporten en in 2020 was dat aantal al opgelopen tot 2.100, volgens onderzoek van de Sportraad Utrecht.

Doordat te veel verenigingen en studenten gebruik moeten maken van niet genoeg materialen en velden hebben deze hieronder te lijden. De druk op Olympos is inmiddels zo groot dat enkele van de bij Olympos aangesloten studentensportverenigingen al moesten uitwijken naar andere locaties. Hiermee is het punt waarom de universiteit Olympos heeft gebouwd, alle sport onder één dak, tenietgedaan.

Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn te investeren in het sportpark op de Uithof. Zowel de sportraad als de universiteitsraad en gemeenteraad deden al regelmatig oproepen om te investeren in kwaliteit en capaciteit.

Helaas blijven de gemeente en Universiteit naar elkaar kijken. Het is niet de grond van de gemeente en dus niet haar verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is sport voor de Universiteit niet een kerntaak. Hierdoor liggen er nog steeds geen nieuwe plannen voor een groter sportpark. En dat terwijl juist nu de omgevingsvisie van het Science Park voor de toekomst wordt ontwikkeld.

Onlangs kon de gemeente melden dat er verder gepraat gaat worden tussen betrokken partijen. Praten is goed, maar niet genoeg. Eerder moest de raad al meer dan een jaar wachten op de uitkomst van gesprekken tussen de gemeente en onderwijsinstellingen.

Daarom moeten onderwijsinstellingen en gemeente hun ambities omzetten in daden. Bijvoorbeeld doordat de onderwijsinstellingen de kosten voor nieuwbouw van de huidige capaciteit draagt en de gemeente de kosten voor de uitbreiding. Of door Olympos dichterbij Maarschalkerweerd te plaatsen, waardoor combinaties met dat sportpark en het nabijgelegen MBO mogelijk zijn. Een andere optie is om medische revalidatie ook een functie te laten zijn van het sportpark en zo bijvoorbeeld de link met het UMCU te zoeken. Welke optie ook gekozen wordt, wij roepen de onderwijsinstellingen en de gemeente op zich uit te spreken voor sporten op het USP en met concrete plannen te komen. De studenten van Utrecht verdienen beter.”