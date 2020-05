Open brief over Culturele Zondagen; ‘Alles wat in 20 jaar is opgebouwd is bij het oud vuil gezet’

Broos Schnetz doet in een open brief aan de raad zijn beklag over wat er van Culturele Zondagen terecht is gekomen. Hij is van mening dat de fusie tussen Utrecht Marketing en Culturele Zondagen mislukt is, en dat er te veel geld gaat naar grote culturele instellingen. Schnetz was in het verleden voorzitter van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en lid van de taskforce Utrecht Marketing. Daarnaast was hij mede-oprichter en voorzitter van Leefbaar Utrecht.

Geachte Raadsleden,

Ik mail U omdat met regelmaat de frame wordt gehanteerd dat de Culturele Zondagen (CZ) aan vernieuwing toe zouden zijn. Zowel door de leiding van UM, in de media maar ook in het rapport van Berenschot komt deze mantra steeds terug, zonder dat daar onderbouwing dan wel valide argumenten bij worden geleverd. Daarnaast wordt vaak een incompleet verhaal gepresenteerd. Ik wil hierbij een poging doen om dit recht te trekken.

Achter het idee in 2001 voor de CZ zat als belangrijkste motivatie om met een breed aanbod de cultuurparticipatie van de inwoners van onze stad te vergroten. Bewoners die (nog) geen culturele interesse hadden en de vele nieuwkomers van onze stad op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het cultuuraanbod in onze stad. Middel daarvoor was om samen met de cultuurmakers en de culturele instellingen aan de hand van thema’s een eigen programma neer te zetten die recht zou doen aan de gestelde doelen; participatie, inclusiviteit, integratie, actualiteit en educatie. Nadrukkelijk dus een initiërende cultuur-productieorganisatie met financiering vanuit de portefeuille Cultuur.

Tot de fusie in 2017 zijn er bijna 200 CZ georganiseerd. Uit visitaties en publieksonderzoeken is tot het eind geconcludeerd dat de waardering hoog was en het publieksbereik groot.

Bij de fusie tussen Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht werd met name uitgegaan van de synergievoordelen alsmede een kans om te profiteren van elkaars kennis en kracht. Tijdens de aanloop naar en in het fusieproces zelf is nooit sprake geweest van de noodzaak om de CZ te vernieuwen. In de Call to Action en het Ambitiedocument is hier ook maar iets over terug te vinden. Het tegendeel is eerder waar. Cultuurpromotie was met name een organische organisatie die constant met vele partijen actuele, creatieve en relevante thema’s bedacht met wisselende spelers. Zo vernieuwde de CZ zichzelf als het ware steeds opnieuw. Vaak werd samenwerking gezocht met jonge makers, de nieuwe talenten en de creative industrie in onze stad. Thema’s waren naast cultureel ook vaak maatschappelijk.

De roep om vernieuwing komt voornamelijk uit de hoek van de grote culturele instellingen in onze stad. Zij hadden vaak grote moeite om aan te haken bij bepaalde thema’s, omdat dit hun eigen programmering in de weg zou staan. Vanaf het begin was hier sprake van een moeizame relatie en vaak werd geroepen: “geef ons het geld maar dan kunnen we het zelf doen”. In de nieuwe plannen van UM, zoals die nu naar buiten komen, zullen zij ook het meest profiteren van de opzet om CZ vooral in te zetten voor cultuurmarketing. Zij krijgen het gebruik van een ijzersterk merk en een extra loket voor hun promotie. Dat hier de jonge makers/talenten en kleine organisatie het slachtoffer van worden lijkt mij evident.

Terugkijkend kunnen we in alle rede concluderen dat deze fusie mislukt is. De eerste twee jaar heeft zich gekenmerkt door zwalkend beleid en weinig visie, het personeelsverloop was hoog en er was weinig hart voor cultuur. Onder de huidige nieuwe leiding zijn de laatste personen die inhoudelijk met cultuur bezig waren er op een uiterst respectloze manier uitgebonjourd. Alles wat in 20 jaar is opgebouwd is bij het oud vuil gezet. Bij de fusie was het uitgangspunt twee gelijkwaardige partners, echter de gehele cultuurpoot is er inmiddels geheel uitgesloopt. Met alle respect mag geconcludeerd worden dat cultuurgeld onder verantwoordelijkheid van marketeers een zeer slecht idee is.

Enfin, nu dus ruimte voor een nieuwe visie en invulling. Dat ik dit persoonlijk zonde vind en vernietiging van kennis en kapitaal lijkt mij een open deur. Allemaal niet zo boeiend, want nieuwe tijden met nieuwe mensen maken nieuwe keuzes, maar waar wel een heel groot probleem ligt waar niemand omheen kan is dat nu cultuurgeld wordt gestoken in marketing. Cultuurgeld verdwijnt al voor het overgrote deel in de zakken van de grote culturele instellingen die toch vooral een cultuur faciliterende functie hebben. Deze instellingen beschikken reeds over eigen marketingbudgetten en het zou dus een ramp zijn voor de kleine organisaties en makers in onze stad als het kleine beetje cultuurgeld dat nu (nog) naar UM gaat ook voor marketing aangewend gaat worden.

Tenslotte wil ik nog kwijt dat het mij als mede-bedenker van de CZ bijzonder aan het hart gaat dat een een sterk inhoudelijk merk als CZ, dat met veel liefde en passie is opgebouwd, nu misbruikt wordt voor marketingdoeleinden. Als er dan zonodig vernieuwd moet worden, vernieuw deze naam dan ook.

Ik wens U allen veel wijsheid toe.

MVG

Broos Schnetz

mede-oprichter en voorzitter Leefbaar Utrecht (1997-2006)

voorzitter Stg. Cultuurpromotie Utrecht (2008-2017)

lid taskforce Utrecht Marketing (2015-2017)