Open brief van de Utrechtse stadsgids Iris Dijkstra aan Mark Rutte over de regels voor rondleidingen

In deze rubriek plaatsen we onregelmatig open brieven. Vandaag richt Iris Dijkstra, stadsgids in Utrecht, zich tot Mark Rutte over de coronaregels voor rondleidingen door de stad.

Geachte heer Rutte, beste Mark,

Graag nodig ik jou en je vrienden uit voor een stadswandeling in Utrecht. Ik ben stadsgids, al jaren, maar kan met jullie tegenstrijdige coronamaatregelen letterlijk en figuurlijk niet uit de voeten. Want terwijl je vanaf zaterdag met maar liefst vijftig m/v buiten mag sporten, en dan ook nog zonder afstand te houden, luidt de basisregel dat je er intussen nog steeds maar met maximaal vier personen op uit mag trekken. Je mag dus niet met vijf mensen buiten wandelen, maar als je met vijftig mensen rondloopt terwijl iedereen intussen een beetje met zijn armen of benen zwaait, dan mag dat wel. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit met elkaar weet te rijmen.

Natuurlijk is het geweldig dat het met de coronacijfers in Nederland eindelijk de goede kant op lijkt te gaan. Ook is het fantastisch dat ‘bijna alles’ weer open kan. Alleen moeten stadsgidsen nog altijd afwachten. Zij mogen – in elk geval in Utrecht – geen rondleidingen geven omdat de gemeente strikt vasthoudt aan die basisregel van jullie. ‘De regels van het Rijk zijn voor ons leidend’, kreeg ik te horen toen ik belde. Dat je wandelen net zo goed als een vorm van buitensport kunt zien, dat gaat er bij de gemeente blijkbaar niet in.

Dit betekent dat er in Utrecht nog altijd nauwelijks rondleidingen kunnen worden gegeven. De VVV durft het niet aan, evenementenbureaus evenmin, en zo moeten stadsgidsen met lede ogen aanzien hoe je intussen wel weer op een terras kunt zitten, je naar de dierentuin kunt, weer een museum kunt bezoeken, naar de bios, de sauna, de fysio en de kapper kunt en zowel binnen als buiten met een grote groep mag sporten… maar je niet met een groep(je) aan de wandel mag. Onbegrijpelijk en uitermate frustrerend – zéker als je bedenkt dat stadsgidsen het juist van dít seizoen moeten hebben. Vorig jaar was al een enorme aderlating doordat corona net toesloeg aan het begin van het hoogseizoen, maar nu dreigen we door jullie onduidelijke maatregelen nóg een seizoen aan inkomsten mis te lopen.

Het liefst zou ik dus zien dat jullie die basisregel schrappen. Intussen zal ik je bewijzen dat je volkomen verantwoord en veilig met een groep door de stad kunt dwalen. Stadsgidsen kennen de rustige plekken, ze weten waar ze makkelijk met een groep kunnen staan terwijl ze toch keurig anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Ze zijn misschien geen doorstroomlocatie zoals jullie bedoelen, maar ze lopen natuurlijk wel een route door de stad. Als ze stoppen, dan voor hooguit tien minuten.

Verreweg de meeste stadsgidsen houden zich bovendien aan een maximum van twintig mensen per groep. In zo’n groep is de boel uitstekend te reguleren. Bij ons geen rondvliegende aerosolen door gehijg, gesteun en gepuf, er wordt doorlopend geventileerd want we gaan nergens naar binnen, en niemand hoeft elkaar aan te raken. Wat wil je nog meer?

Kortom, beste Mark, kijk nog eens even naar die maatregelen en laat stadsgidsen gewoon hun werk doen. Beweging is goed voor lichaam én geest, en als er iets is waar we na dit coronajaar allemaal behoefte aan hebben, dan is het ontspanning. Stadsgidsen kunnen mensen laten genieten van alles wat er in eigen land te beleven is en ook dat is in deze tijd mooi meegenomen.

Hartelijke groet en tot binnenkort,

Iris Dijkstra, stadsgids in Utrecht