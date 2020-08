Open brief van eigenaar Café de Zaak aan minister Grapperhaus over 1,5 meter

Rien van den Hoek is eigenaar van Café de Zaak aan het Stadhuisplein in Utrecht. Hij probeert de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven en zijn bedrijf gezond te houden. Hij kreeg eenmaal een waarschuwing van de gemeente, omdat twee gasten te dichtbij elkaar zaten. Hij besloot een brief te schrijven aan minister Ferd Grapperhaus, toen duidelijk werd dat de minister de anderhalvemeterregel ook niet goed naleefde op zijn eigen bruiloft.

Open gelukswens voor de geachte minister van Justitie en Veiligheid, meneer F. Grapperhaus

Mag ik u van harte feliciteren met uw huwelijk? Ik hoop dat u een fijne dag heeft gehad. Jammer dat u de helft van de dag zo druk moest zijn met het naleven van de 1,5 meter regel. Hoop dat het uw dag niet minder leuk heeft gemaakt.

Dat het niet altijd lukt in de spontaniteit van het moment is niet zo raar, ik begrijp dat best, het overkomt zelfs de majesteiten. Eigenlijk gebeurd het bij mij op het terras ook een enkele keer maar dan heeft het wel stevige gevolgen. Fijn dat u sorry tegen ons allen heeft gezegd hoor, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, immers uw eigen wet zegt dat de horecaonderneming verantwoordelijk is voor uw gedrag.

Maar wellicht is een sorry tegen de horecaondernemer wel op zijn plaats, want hopelijk staat het bedrijf in een gemeente waar men begrip heeft voor de situatie. Want dat is sinds onze nieuwe burgemeester in mijn stad, het mooie Utrecht, toch wat anders. Hier wordt het al als een exces gezien als twee mensen te dicht bij elkaar zitten, hoe zeer we ons best ook doen om alles na te leven, met gasten zoals u wordt dat toch wat lastig. Dat hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen, u hebt zelf gemerkt dat je niet overal tegelijk op alle gasten kan letten.

Het gevolg voor de horecaondernemer? Een officiële waarschuwing of boete of erger nog, een bedrijfssluiting. Hopelijk komt het er niet van, anders moet u toch maar even informeren hoe het nu met het horecabedrijf waar u uw feestje vierde is, wellicht dat u wat kan doen voor ze. Want de horecaondernemer wordt ook ten laste gelegd dat hij de volksgezondheid willens en wetens in gevaar brengt, krijgt een aantekening op zijn levensgedrag en zijn vergunning wordt ingetrokken. Dat allemaal omdat u en velen met u in de spontaniteit van het moment even niet opletten.

Denk u dat u het met een sorry kunt afdoen? Of zullen we corona weer van ons allemaal maken, samen tegen corona? Opbouwend in plaats van bestraffend. En de horeca als enige sector waar nog geen 2 procent besmettingen zijn aangetoond gelijk te behandelen als alle anderen, in plaats van de horeca verantwoordelijk te stellen en te bestraffen voor het gedrag van anderen. Want tsja we doen er alles aan maar soms lukt ut even niet.

Rest mij u een fijn, gezond en mooi huwelijk te wensen, geniet ervan.

Rien van den Hoek, Horecaondernemer.